MIUI 12 代码曝光小米 11 Pro 屏幕特性：或支持 MEMC 视频补帧、视频实时 SDR 转 HDR

IT之家 11 月 18 日消息 高通公司定于下月初举办高通骁龙技术峰会，在活动期间，这家芯片制造商预计将发布其下一款旗舰 SoC 骁龙 875。和去年一样，预计一些智能手机 OEM 厂商将在此次活动中公布他们的下一代旗舰产品。

去年，小米是为数不多的在技术峰会期间宣布其搭载骁龙 865 的旗舰米 10 系列的 OEM 厂商之一，今年预计小米 11 系列会在发布会上被提到。虽然小米尚未透露其即将推出的旗舰产品的任何细节，但最近泄露的信息表明，小米 11 Pro 可能在屏幕方面会有大升级。

此前爆料者 @数码闲聊站 透露，小米 11 Pro 将采用 QHD + 分辨率面板，刷新率高达 120Hz。虽然这并不会成为第一款采用 QHD + 面板和 120Hz 刷新率的安卓手机（OPPO Find X2 Pro 和一加 8 Pro 已经提供了 QHD+ 120Hz 面板），但由于米 10 Pro 采用了 FHD + 面板，刷新率为 90Hz，因此这对小米来说是一个很大的飞跃。

除了高分辨率面板之外，小米有望通过小米 11 Pro 推出一些新的显示功能。另一位可靠的小米爆料人 XDA 高级会员 kacskrz 最近在最新的 MIUI 12 测试版代码中发现了一些新的显示功能，其中包括 MEMC 视频补帧，还有视频实时 SDR 转 HDR 和视频超分辨率。

IT之家了解到，小米已经在之前的几款手机中实现了 MEMC，包括小米 10 Ultra 和小米 10T Pro，但该公司尚未在其任何设备中提供视频实时 SDR 转 HDR 或视频超分辨率功能，市场上还有一些其他设备提供视频实时 SDR 转 HDR 功能，比如 OPPO Find X2 Pro 和一加 8 Pro。目前，还不清楚小米是否会使用自主研发的显示技术来提供这些功能，还是会向 Pixelworks 等公司获得授权。