网易有道与 Google 达成合作，首发 Grow with Google 学习专区三门课程

11 月 16 日，2020 年 Google 开发者大会正式开幕。受疫情影响，本次大会首次以线上形式举办，这也是 Google 首次以全线上形式与中国开发者相聚。本届大会主题聚焦 “代码不止”，其中 “学习”成为本次大会重要板块之一。在该主题下，Google 与网易有道公司达成合作，在有道旗下中国大学 MOOC 平台上线 “Grow with Google”学习专区并首发三门课程。



本次大会开幕式上，Google 大中华区总裁陈俊廷介绍，Google 于 2019 年发布 “Grow with Google 成长计划”，而今年 Google 与网易有道携手，在中国大学 MOOC 平台上线 “Grow with Google”学习专区，并首发 “TensorFlow 入门实操课程”、“ARCore 开发入门课程”和 “海外数字营销课程”三门课程，旨在助力人才成长与发展，让学生和开发者们可以更触手可及地学习各类技术和知识。

以 TensorFlow 入门实操课程为例。作为来自 Google 的开源机器学习平台，TensorFlow 全面完善的生态系统已能支持开发者轻松部署各种机器学习应用。不少新人之前苦于缺乏相应教学及实操机会。现在，全新上线的入门课实操程能提供线上实操机会，从而让新手也能更加轻松上手 TensorFlow 平台。课程内容与 TensorFlow 认证计划匹配，并且由数位经验丰富的大学老师以及机器学习 GDE 授课。

另外，据官方介绍，本次上线的 “海外数字营销课程”，学员在通过测验之后，也可以获得 Google 官方认证，并有机会获得 Google 联合百家优质出海企业提供的就业机会。

目前，中国大学 MOOC 已成为全球最大的中文 MOOC 教育平台，取得显著的社会效益。中国大学 MOOC 开展以课程为基础、平台运营为支撑、产品服务为核心的在线教育服务业务，经过六年间的建设与运营，产品为 1400 余所高校所使用，覆盖 95% 的 211/985 大学，累计服务 30 多万教师和超过 5000 万学生；平台目前拥有近万门精品在线课程资源，学科涵盖计算机、文史哲、理学、工学、经济管理、教育教学、心理学、艺术设计、医药卫生、农林园艺等领域。此次登陆的 Grow With Google 成长计划将进一步完善中国大学 MOOC 课程体系，并为学习者带来更加丰富及前沿的学习资源。

本次 Google 与网易有道公司合作也是产教融合的有力体现。在产教融合理念深入发展的今天，通过产业教育互补式学习，能够有效推动理论更新以及技术发展，促进学习者与生产者的沟通，使理论不再悬于半空，而技术也能有效落地为用户及学习者服务，形成螺旋上升的良好发展势态。而 Grow With Google 成长计划登陆中国大学 MOOC 则反映了产教融合互补的已成为教育的新兴潮流，并将逐渐成熟，成为学习者和工作者提供自我提升和社区交流的平台。