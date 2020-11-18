《和平精英》新版本 “突变”正式上线，经典模式新增滑翔机

IT之家 11 月 18 日消息 根据和平精英官方的消息，《和平精英》新版本 “突变”正式上线，创意工坊新增极寒模式，冰雪节限时活动玩法冰雪模式开启，经典模式也增加了新内容。

据介绍，狮子座流星雨来临之日，偏航的彗星坠落海岛，导致矿场区域发生了巨大突变，突变矿场玩法降临。官方表示，在矿场区域，由于彗星坠落冲击，矿场区域出现了多个巨型陨石坑，造成了低重力区域体验；新增矩阵基地：位于矿场东侧，前往矩阵基地可调查陨石突变之谜，并有火焰喷射器、固定机枪等专属武器。

除此之外，经典模式出现了新载具 - 滑翔机。官方表示，新载具带来了更丰富的转移方式和战术变化，也可以开着滑翔机畅享海岛美景。游戏还增加了新枪械 - 莫辛纳甘：使用 7.62mm 弹药的栓动狙击枪，威力与 Kar98K 相同，但子弹飞行速度更快，伤害衰减更小，可在较远距离单发淘汰无甲目标；新投掷物 - C4 炸弹：投掷后 C4 炸弹会附着在非角色物体上，16 秒后发生穿透任何障碍物巨大爆炸，可对水平半径 25 米，垂直半径 15 米内的玩家造成伤害，在经典模式的地面掉落刷新。

IT之家了解到，《和平精英》是腾讯光子工作室群自研打造的军事竞赛体验手游。虚幻引擎 4 研发，支持百人同场竞技。