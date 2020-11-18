苹果在研 “Apple Glass”新专利公布，提高沉浸式体验

IT之家 11 月 18 日消息 据外媒 Appleinside 报道，苹果周二通过两项新专利，皆与传闻中正在研发的头戴式显示设备（HMD）相关。

今年 5 月就有传闻称苹果正在研发 AR 头戴设备，报料人 Jon Prosser 称目前苹果正在测试一款名为 Apple Glass 的 AR 眼镜原型机，预计会在 2021 年对外公布。本周二的两项专利证实，苹果的确正在研究头戴式显示设备。

第一项专利 “用于虚拟现实、混合现实的头戴显示设备，具有内置位置感知、身体和环境追踪功能”。这是一项核心专利，描述了利用多个传感器来提高 AR、VR 使用中的沉浸体验。苹果在专利中指出，“虚拟现实设备沉浸式体验的目标，是说服用户的头脑将非物质世界视为真实世界。这里 “真实”的概念，更多的是感知方面的合理性。”为了实现这种级别的沉浸式体验，专利中认为跟踪各种数据至关重要，包括头部的位置、身体的位置以及用户周围的环境。

IT之家了解到，这一套沉浸式体验传感器，包括一对带红外截止滤波器的 RGB 摄像机、一对具有近红外光滤镜的黑白摄像机、惯性测量单元、ToF 深度传感器、斑点图案投影仪和其他相关组件。

第二项专利是操控方面的。苹果描述了一个系统，该系统允许佩戴 AR 头戴设备时，利用手势控制周围的电子产品。根据描述，用户能够在头盔里看着想要操控的电子设备，利用手指悬空指向设备并滑动，就可以实现控制电脑、调节台灯亮度等操作。专利中表示，这样能够 “为用户提供一种直观的方式来控制设备、获取有关设备的信息，或者与外部电子设备进行交互。”

专利中写道，输入输出设备可能包括独立传感器，用于识别环境中外部电子设备的；用于显示外部电子设备信息的显示界面；用于从用户手指收集触摸输入或手势的组件（如触摸传感器、力传感器和其他传感器）。

▲微软 HoloLens 2 | 图片来自微软官网

11 月 3 日，微软的 AR 设备 HoloLens 2 开发板正式发布，价值 3500 美元，能够应用于工业设计、计算机辅助绘图（CAD）或建筑信息管理（BIM）数据创建实时体验。此前有传言称苹果将会在 2021 年公布其头戴显示设备，但消息未得到可靠证实。