跌得快涨得也快，蔚来小鹏理想汽车们怕不怕做空

「两年前还叫人家“小甜甜”，现在就喊“牛夫人”了」

近期来自做空机构香橼资本的一空报告，给一众新造车群英狂飙的股价来了一脚急刹车。

在11月13日上午，中概新能源电动汽车股仍延续了过去一段时间的强劲势头，在早盘集体大涨。三家代表公司中：蔚来一度涨幅超过10%，小鹏涨超 12%，理想一度涨超近30%。三家股价的强势表现，除了因为前不久特斯拉的股价暴涨而被投资人看好之外，其各自的财报也让外界充满了信心。

但随后香橼突然发布的这份做空报告却认为：目前蔚来的股价已经完全脱离合理范围，蔚来的合理目标股价应为25美元（这相较于现有股价等于直接腰斩）；对于蔚来投资者来说，现在已经到了结束从蔚来汽车获利的时候。报告发布之后，中概股中的新能源电动汽车股价应声下跌。截至收盘时，蔚来最大跌超16%，收盘跌幅7.74%，日内振幅28.26%；小鹏汽车收跌6.13%，日内振幅29.67%；理想汽车收跌1.82%，振幅达33.64%。

实际上，这次极力唱衰蔚来的香橼在两年前还是一个忠实“粉丝”，当时蔚来的股价只有7美元，香橼给出的建议是“买入”。两年的时间里，蔚来的股价最低跌至1美元左右，后来又一路暴涨至突破50美元，年内涨幅最高超过了40倍。

或许在做空机构眼里，和蔚来一起上天的是整个新能源汽车股价以及二级市场越来越大的泡沫。

新能源汽车成了飞上天的猪

香橼这份报告的时间点有些“太凑巧了”。美东时间11月12日、13日，小鹏和理想刚刚公布了自己最新一季度的财报。财报显示，两家虽然都处在巨额亏损阶段，但总营收以及交付数量等方面都同比有了较好上升，各项数据均超过了此前华尔街的预期。更重要的是，目前二者的毛利润也均已转正。

蔚来今天刚刚公布的第三季度财报也显示，蔚来三季度交付车辆 12206 辆，汽车销售毛利率达 14.5%，营收 45.26 亿元超预期。

单从财报数据来看，这三家头部新造车势力确实走在了高速发展的路上。资本市场也应该对它们的未来抱有一定信心，并且在股价方面这一点也得到了体现。

但从现阶段的市值来看，蔚来、理想、小鹏这三家年交付量总共不足五万辆的新造车企业，市值之和已经超过了美国三大车企（通用、福特、菲亚特克莱斯勒）的总体市值。而后三者的年销量总和超过了800万辆。

就像之前外界质疑特斯拉凭一己之力在市值上超过全球所有车企之和那样，这三家新造车势力也无法躲开外界的质疑。

香橼的这份做空报告并未质疑各家财务以及销量方面的真实性，仅仅是因为对蔚来未来股价预期的不看好，或者说不认同这几家现在如此高的资本市场地位和市值。

实际上，就连马斯克自己也曾公开表示感觉特斯拉的股价太高了，该条推特发出之后，特斯拉的股价当日就暴跌超过10%，市值蒸发140亿美元。但是，这并没有影响特斯拉股价的大盘走势，只成为其一路上涨过程中的一段小插曲。

而作为现阶段国内新造车势力的代表，蔚来发布今年二季度财报之后，李斌则是在接受采访时表示：“相比于困难重重的2019年，今年的蔚来已经从重症监护室转到普通病房了。”

显然，作为重资产领域的企业掌门人，马斯克、李斌对自己现阶段的定位还是很清楚的。但即便是所有人都看到了泡沫的出现和扩大，资本市场也只愿意享受这个泡沫，没有一个人愿意做那个刺破泡沫的人。

关于今年以来新能源汽车股特别是特斯拉的带头暴涨，相关出行领域分析师对懂懂笔记表示：“首先要肯定无论是特斯拉还是国内新造车三巨头，它们在自身业务层面都有了长足的进展。特斯拉随着上海工厂步入正轨，Model3产能问题也大大得到缓解。蔚来、小鹏都得到了新的融资，产销量都在稳步上涨。”

“但是这些进步和它们的股价比起来显然是不对等的。虽然新能源汽车代表着未来，但特斯拉市值超过全球所有车企之和，蔚来市值超越宝马、本田等传统大厂成为全球第七大车企，显然是很不理性的。”分析人士强调，以特斯拉为例，观察其股价走势就能发现，过去一年来特斯拉股价上涨的趋势和纳斯达克的大盘指数非常接近。而美股逆势上涨很大一部分原因，是全球疫情爆发以来美国政府对股市的刺激性政策，美联储无限量、无底线的QE推动了整个美股的上涨。“这种注水式的上涨背后是巨大的泡沫，很容易让人联想起08年的次贷危机，而且这一次规模可能要远大于08年。作为无数人相信的特斯拉以及新能源车企自然首当其冲。其实相比特斯拉，那个至今一辆车都没造出来的尼古拉更堪称泡沫的代表。”

虽然我们不能简单地将以特斯拉为代表的的新能源车企，与传统的丰田、通用等老牌车企过于简单地做横向对比，但是当特斯拉的市值一飞冲天超过全球所有车企之和时，冷静思考仍是必需的。即便新造车之于传统车企就像2007如日中天的诺基亚与刚刚诞生的iPhone，但目前市场里面确实存在很大的泡沫。

泡沫是不是新造车势力的难题？

并不是所有的新造车企业都能比肩iPhone。由于特斯拉在股价上涨方面首当其冲，因此所有国产新能源汽车品牌也很难绕得开这个对标的“对象”。香橼在这次做空报告中，部分来自特斯拉的数据也是其为看空蔚来的佐证之一。

其认为特斯拉即将在中国市场开售且在上海工厂生产的Model Y，其在国内可能采取的激进定价，将会对蔚来等国产品牌造成直接冲击。香橼预测，国产Model Y价格将会在37.42万-38.8万元这个区间，这明显要低于蔚来、理想现阶段主力车型的最终落地价。

另外，其还认为现阶段蔚来汽车估值过高，相对估值是特斯拉的两倍。

从全球新能源汽车行业的发展进程来看，我们可以认为特斯拉、蔚来、小鹏等车企现阶段的股价和市值存在一定泡沫，但来自特斯拉的竞争会压倒所有国产造车新势力的观点，似乎也是“老生常谈”。毕竟当年国产Model3上市之初就有人喊着狼来了，甚至李想自己都曾表示特斯拉降价会冲击国产（新能源车）阵营。但从结果来看，特斯拉是在不断拉低国产Model3的准入门槛，但这并没有把头部新势力们逼上绝路，而是继续在“夹缝中”不断发展。

以蔚来为例，曾经李斌谈起蔚来定价时就表示，是为了避开与长城、吉利、比亚迪等国产品牌的直接竞争，自己选择了相对高端的定价和市场。为了匹配这一定价，蔚来除了在车上下功夫之外，整体的用户服务也投入了巨大精力，这也让李斌当初设想的“蔚来车主主动向身边人安利产品”的情况，逐步得以成真。

一位北京的蔚来ES8车主向懂懂笔记透露，自己当初选择ES8之前也去看过特斯拉和其他国产新势力的的产品，但实在不满意特斯拉的做工，理想又用不了北京新能源指标，小鹏身上特斯拉的影子太重，最终他选择了蔚来。

站在普通用户的角度，这三家国产品牌中，李斌的差异化路线或许是真的走通了。

至于现阶段新能源车企在资本市场的“狂飙”，相关出行领域分析师对懂懂笔记表示：“对于企业本身而言，股票快速上涨是好事。这也让企业有了更多的资金来进行业务拓展，比如蔚来就推进了自己的自研芯片项目。”在他看来，资本市场存在泡沫不是大问题，重要的是企业如何维持住这个泡沫不让它破，或者说泡沫破碎之后自己依然能够尽可能地站在高位。“这需要的就是企业不断给与市场信心，而这份信心的来源就是自身的销量和技术进步。”

对于蔚来、小鹏、理想以及还未上市的威马等头部新造车势力的未来，上述分析人士指出：“现阶段的它们已经脱离了生死的问题，过去他们首先考虑的是融资和量产，现在考虑的是销量和技术突破，也就是持续经营能力。对于它们而言，仅仅是毛利润转正显然是不足以对抗特斯拉甚至那些后进的传统老牌车企。销量、市场份额、营收、净利润这些才是未来重要的考量指标。”

可见，接下来三大造车新势力已经到了拼硬实力的时候，而在这方面只有理想显得有些“特立独行”。

和其他几家新造车企业的技术路线不同，理想选择了小众的增程式路线，而且非常坚定。前不久李想在第三季度的财报会议上就曾表示：在 400KW 快充技术成熟前，理想汽车不会推出纯电车型。

我们不知道未来的李想会不会被自己“打脸”，但从现在来看这样的表态无疑是非常有勇气的。

李想这种决定其实不难理解，毕竟从现阶段纯电车的使用体验上来看，无论是续航里程还是能源补给都不很理想，所以李想选择了增程式这一折中技术路线。但是需要注意一点，特斯拉M odel3的成功量产其实已经让无数车企认识到纯电是整个出行领域的未来，所以我们看到除了一向保守的日系车企之外，绝大多数海外车企都直接放弃了混动这一过度方案，而是直接跳转到纯电领域。

这些企业共同的选择会对整个动力电池行业形成一个正向循环，促进整个行业升级进步的速度。理想可以不做，但不能不关注。目前我们可以看到纯电汽车的最高NEDC续航里程已经突破700公里，且动力电池行业每年都在以一个较快的速度在进步。未来5年内，NEDC续航达到1000公里也是完全可以预期。

相较之下，新能源车最大的“短板”其实只有一个——能量补充也就是充电桩的发展显然滞后了。现阶段特斯拉最新一代超充的功率也不过250KW，普通国家电网充电桩的功率一般只在120KW上下，这类基础设施搭建的成本很高，也不可能用几年就完全更换新的设备。

设想一下，如果几年后新上市的纯电汽车NEDC历程接近甚至超过1000公里，但充电桩尚未突破400KW，理想会否依然会坚持自己的增程式技术路线（毕竟理想One在北京这一重要无法使用新能源指标）？届时，目前主打换电服务的蔚来和小鹏，又是否能够建好自己的护城河？

【结束语】

香橼做空报告造成一众新能源汽车概念股整体下跌之后，近两天它们又开始了缓步的上涨。本周一，理想的股价涨幅将近14%，可能在投资人眼中这些新能源汽车概念股的股票已经不再是公司价值的体现，而是一个个在美股大放水背景下不断上涨的数字和代码。

这对于国内三巨头为代表的新能源车企既是机会也是挑战，如何让自己趁着这波大潮充分成长，避免成为大潮退去时裸泳的那一个，真的是一个“哈姆雷特之问”。