环球影业与 Cinemark 达成协议，缩短视频点播平台观影窗口期

据报道，多名知情人士透露，近日，好莱坞电影公司康卡斯特（Comcast）旗下的环球影业与另一家大型连锁影院——Cinemark 达成协议，缩短院线窗口期，更快地让影迷在家也可以看到新片。

根据协议条款，环球影业可以在 17 天后在付费视频点播平台上上线最新电影。但是，首映周末票房收入超过 5000 万美元的电影需要在院线上映 31 天或五个完整周末。以往，新上映的电影需在院线上映 75 天到 90 天，然后才可以上架数字平台，且租赁费用为 19.99 美元。

早在今年 3 月，环球影业还曾与全球最大的连锁影院——AMC 影院——达成类似协议。该决策起初曾遭到一些批评。今天受到疫苗的利好消息影响，AMC 娱乐美股盘前涨 6.71%，此前一度涨 10%。

随着 Cinemark 如今也接受了这样的安排，说明美国两家最大的连锁影院已经妥协，这预示着未来电影行业将发生巨大变化。

这会是影院的末日么？影迷多久才能在家里看到下一部《速度与激情》呢？来看看环球与 Cinemark 和 AMC 达成的历史协议吧。

协议的运作方式？

这些协议为环球影业提供了一个选择，可以提前将新片上线到家庭娱乐平台。不过，这也不是说，每一部电影都一定会在上映后几周就搬到数字平台上。该协议更像一个安全保障。Cinemark 将把环球影业的新片从院线首映到线上播放的 “窗口期”，由原来的平均 90 天缩短至三个周末（约 17 天）。这套安全保障模式对大制作影片《侏罗纪世界》、《神奇女侠》以及各种漫威电影等而言，应该很好用，这些大片的票房收入动辄上亿美元。所以未来，环球影业很大程度上不会缩短一些大制作影片的院线窗口期。但是票房的差距显而易见。同时，顺应流媒体服务迅猛发展的趋势，有些电影注定不再适合院线上映。像《多力特的奇幻冒险》这些收入不太理想的电影就可以提前上线 iTunes 或 Amazon 平台。

17 天或 31 天窗口期如何定夺？

大多数情况下，制片公司和院线会根据电影是否卖座来快速做决定。虽然总有例外，但大多数影片的票房几乎在上映首周已见分晓。

如果一部电影在首映周末票房收入刚好卡在 4900 万美元，这是否意味着三周后该电影会在线上放映？

或许会，但可能性不大。环球影业不是必须将每一部电影都提前搬到线上。这些协议仅是为电影分发提供了更多的灵活性。如果一部电影在首映周末票房接近 5000 万美元的话，环球影院就不太可能会调整院线放映计划。

疫情期间，院线电影的周末票房收入真的可以达到 5000 万美元吗？

这是个好问题。考虑到目前美国仅开放了 50% 的影院，而且每场观众人数也有限制，以及大多数人还是比较担心新冠，所以 5000 万美元的票房收入似乎有点难，甚至 2000 万美元也勉强。相比之下，诺兰的《信条》首映周末票房收入才 900 万美元。不过，这些协议的时间会持续到疫情之后，所以未来可期。

这些协议也适用于其他大型制片公司吗？

现在还不适用。不过，竞争对手说不准会在日后效仿环球影业的做法。

为什么会有这么长的院线窗口期？

本质上而言，制片公司其实不需要等三个月时间，就可以把影片投放到家庭娱乐平台。只是一般情况下，他们不会这么做。

以《魔发精灵 2：世界之旅》为例，三月份，疫情来袭，影院被迫关闭时，环球影业必须快速做决定，要么推迟影片上映直至影院恢复开业，要么跳过影院直接在数字平台上租售影片。环球影业选择了后者，因为他们前期已经在营销上投入巨大，推迟上映意味着更多预算。这个决策带来了可观的结果，以至于环球影业的 CEO 后来说，疫情之后，公司将继续同时在线上和线下发行新片。对此，AMC 的 CEO 称将坚决抵制环球的电影。总的来说，如果其他院线也抵制环球的影片的话，那么环球影业的损失将十分惨重。

那影院现在为什么又改主意了呢？

一般来说，影院自然是拒绝调整院线窗口期的，因为这可能会影响他们的收入。但是疫情让影院失去了讨价还价的能力。

Regal 会是下一个妥协的吗？

不会，但他们最终应该还是会走到这一步。全美第二大连锁电影院 Regal，因为没有新片，已经关闭了其在美国的所有电影院。因此，近期他们不太可能会做出重大的决策。Regal 母公司 Cineworld 的 CEO 一直强烈批评 AMC 的决策。最近，这位 CEO 还说，他不排除缩短窗口期的可能性，但坚决认为 17 天窗口期”太激进太短暂 “。但其他中小型的影院可能已经在行动的路上。

什么时候这样的协议会不再有意义？

显然，环球影业无法与美国的每一家影院分享收益。所以，越早接受这个协议，对影院当然越有利。虽然制片公司和影院都没有披露任何财务数据，但几乎可以肯定的是，越晚上船，获利越少。

这会影响上座率吗？

至少，影院肯定会有这样的担心。当然了，一些观众可能就会选择等到线上放映了之后在家舒舒服服地观影。不过，一个事实是，喜欢去电影院观影的人还是会继续去电影院观影。而且，协议也不允许环球影业提前透露影片线上放映的时间，所以观众没办法知道要等多久才能在家里看到新片。

《侏罗纪世界：统霸天下》和《007：无睱赴死》近期会上映吗？

不会，至少目前不会。