拼多多公开增发 ADS 完成 125 美元定价，可转债票息 0%

11 月 18 日消息，拼多多 11 月 18 日晚间宣布，17.50 亿美元可转债已完成定价。本次债券为公司的高级无抵押债务，票息为 0%。

拼多多表示，由于在公开市场遭遇投资人高倍数认购，临时决定将原计划的 2200 万股 ADS 提升发行额度至 2870 万股 ADS，每股定价为 125 美元。每股 ADS 相当于公司的 4 股 A 类普通股，每股面值 0.000005 美元。同时给予本次 ADS 发行的承销商为期 30 天，共计 430.5 万股 ADS 的超额配售权。

本次债券的最初转股比例为本次债券的每 1,000 美元本金金额可转换为公司的 5.2459 股 ADS（相应的最初转股价约为每股 ADS190.63 美元，相比于本次可转债发行期间同时增发的 ADS 每股 125 美元的定价溢价约 52.5%）。公司给予本次债券发行的承销商为期 30 天的选择权以额外购买累计本金金额高达 2.50 亿 美元的本次债券。

2019 年 9 月 25 日，拼多多曾以 “0% 到期收益率和 0% 票息”完成总计 8.75 亿美元可转换债券定价，并获得超高倍数超额认购，最终成功完成总计 10 亿美元的可转债发行。当时，拼多多创下了之前 15 年中概股科技公司首个 0% 到期收益率和 0% 票息发行可转债的纪录。

高盛、美林证券和华兴资本担任本次发行的承销商。