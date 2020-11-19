雅虎前 CEO 梅耶尔卷土重来：创建消费者 App 公司 “Sunshine”

据报道，雅虎公司前 CEO 玛丽莎 · 梅耶尔（Marissa Mayer）今日宣布，推出消费者 App 初创公司 “Sunshine”，同时也发布了公司的首款 App。

Sunshine 是梅耶尔的首次创业成果，也意味着自 2017 年雅虎以 44.8 亿美元出售给 Verizon 后，梅耶尔重返人们的视线。

在宣布成立公司的同时，Sunshine 也推出了一款通讯录应用 “Sunshine Contacts”。这款 App 依靠人工智能（AI）来查找和合并重复的联系人，填写不完整的信息，并不断更新这些信息。

这款应用程序整合了 iOS 联系人应用程序（Contacts）和 Gmail。所有 iOS 用户只要收到邀请，都可以免费使用。

此外，这款应用程序还允许用户轻松地与他人分享联系人信息，或者让其他人随时更新你的联系人信息。例如，有一项功能允许用户在应用程序中更改他们的联系人信息，并将其作为更新推送给其他人。

在展示这一功能之前，梅耶尔说：“当我在处理联系人信息的时候，有些日子我真的很沮丧，因为有成千上万的人，还只是拥有我的谷歌电子邮件地址或雅虎电子邮件地址。”

Sunshine 总部设在加利福尼亚州帕洛阿尔托（Palo Alto），已从 Felicis Ventures、Unique Ventures 和 Win Ventures 等内外投资者那里筹集了 2000 万美元的种子融资。

此次推出的 Sunshine Contacts 只是 Sunshine 计划推出的一系列消费者应用中的第一款，其目标是开发专注于家庭分享、日程安排、活动组织（event organization）和小规模群组通信的应用程序。

与大多数消费科技公司不同的是，Sunshine 承诺不会利用用户存储在其服务中的数据来做生意。

Sunshine 联合创始人恩里克 · 穆尼奥斯 · 托雷斯（Enrique Muñoz Torres）称：“你给我们的数据，是为了改善你对产品的体验。我们不会以这些数据为基础投放广告，也不会以聚合形式、个人形式、任何形式出售这些数据。”

他还补充说：“我们认为，从用户数据中获利是不合理的。”