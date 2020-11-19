完全免费，快速让宽带提速至 500M

如果你是电信宽带用户，那么下面这一条就一定要注意看了。目前中国电信正在向全体宽带用户推出免费提速活动，只要你是电信用户，不分地区，分分钟就能让自己的宽带 “快”一个档次！

中国电信宽带免费大提速！

1. 到底快多少？

此次中国电信的宽带提速总共分为两个等级，如果你的带宽低于 200M，则免费提速至 200M，如果是在 200M 至 500M 之间，则免费提速至 500M。简单来说，就是直接给你的宽带 “升”一级！

提速共分两档

2. 真的免费吗？有什么套路？

这个也是很多小伙伴最为关心的，放心！整个提速过程全部免费，只要按要求在网页中点击一个申请链接即可，连营业厅都不用去。不过这个提速每次只能维持 7 天，7 天后需要在网页上再次发起申请。而且在提速期内，所有的操作均不受限制，直至此次活动结束为止（可能是在年底）！

没有套路！没有套路！没有套路！最大的套路就是…… 每隔 7 天需要重新申请一下

3. 怎么操作，快点说吧！

唠叨了半天，终于到最重要一步了。怎么操作呢？其实很简单，只要点击提速链接 https://znts.189.cn/novfree/index.jsp（目前访问量较大，如果提示无法打开，多刷新几次或者换个时段就可以了），再按屏幕提示操作即可。基本上就是一键完成，非常简单。

基本就是一键提速！非常方便

4. 泼点冷水！为啥我升级后感觉不到快？

提速完成后，原则上你已经可以体验到高速宽带，所带来的极速快感啦！啥？为啥你的宽带没感觉？其实还有两个最基本原则：一是仅限 FTTH（光纤）接入的中国电信动态拨号用户。二是用户所用的光猫、路由器、网线、网卡，必须全部满足千兆传输标准。

想要实现提速！还是有点条件滴

前一个条件最好达到，因为你在安装宽带时肯定已经知道，自己用的是光纤还是普通宽带了。而且貌似电信目前已经在全国普及光纤，普通宽带已经很少见了。

有它就是光纤宽带（请原谅厚厚的灰……）

第二个问题就相对有些复杂了，因为这里不光有电信的设备在里面（光猫），最重要的是很多用户自己的设备（路由器、网络、网卡等等）。只要有一项没有达到千兆标准，我们就无法体验到高速宽带所带来的种种变化。

问题来了，如何判定你的设备是不是 “千兆”的呢？

1） 光猫

光猫一般都是电信赠送，且各地运营商所用的品牌和型号均不同，因此很难有一个标准的判断方法。最简单的就是百 度查询它的型号，或者打电话问一问本地服务商。当然这里还有一个不太确定的方法，那就是查看底部铭牌上是否有 “CLASS C+”标识。请注意，这个并不是判断千兆路由的唯一标准，且厂商们大多会有一些专供运营商的 “阉割版”，So…… 结果你懂的！

上网搜型号才是最靠谱的

2） 路由器

路由器也是整个传输中比较占份量的一个东东，而且说实话，同样很坑。就拿前两年厂商们大力宣传的双千兆来说，很多人误以为自己高高兴兴买回家的路由器是千兆的，但事实上这里的 “双千兆”仅仅是指它的无线速率（还是两个频段加一起算的），和真正的千兆路由没一点关系。要想判断路由器是否支持千兆，一个最直接的方法就是去厂商的参数页面，重点检查接口这一项，如果写着千兆就是千兆机，没写肯定就是百兆了。

到厂商参数页是最简单的方法

3） 网线

如果你购买的不是假网线的话，一个非常简单的判断方法就是查看线缆包皮上的标识。这里你通常会看到 CAT5、CAT-5E、CAT-6、CAT-6A 几种标记（就是传说中的 “几类线”），其中 CAT-5E、CAT-6、CAT-6A，都能传输千兆信号，前提是你所买到的不是假货！

查看这里的标识，判断线缆是否能够传输千兆信号

4） 有线网卡 / 无线网卡

除了上面说到的这些内容外，网卡同样起着至关重要的作用。其中有线网卡最好判断，直接打开任务管理器，点击 “以太网”，然后右击图形区中的 “查看网络详细信息”即可。如果这里显示的是 “1Gbps”链接速度，就代表你所用的是千兆卡。此外还可以观察网卡名称中是否包含了 “GbE”字样，百兆卡通常会标明 FE。

这里所显示的就是千兆卡

相比之下，无线网卡的判断更复杂一点，这里我们主要参考它的协议标准。通常市面上能够看到的无线网卡，只有 802.11n、802.11ac、802.11ax 三种，当然也有厂商简单称其为 Wi-Fi 4（第 4 代）、Wi-Fi 5（第 5 代）、Wi-Fi 6（第 6 代）。想要达到千兆标准，最低也要达到 802.11ac（Wi-Fi 5）这一级别。不过这里又开始和路由器有关系了，如果你的路由器不支持 802.11ac 同样也是白搭。而检查的方法，就是打开任务管理器，直接查看网卡名称中的协议标准。

无线网卡通常直接查看名称即可，不建议到详细信息里查看链接速度

顺道说一句，无线网卡不建议采用之前说过的查看链接速度这一方法，因为无线网都是自动向下兼容，有时因为环境、路由等缘故，你的链接速度往往不是无线网卡的最高支持速率，会导致判断失误。另一点就是，802.11ac 需要 5G 频率才能达到最高速度，但 5G 信号一般很难穿墙，因此当使用设备与路由器之间存在阻隔时，也会影响最终的无线连接速率。

过多的阻隔也会大大降低无线信号强度

当然啰嗦了半天，如果你的宽带已经明显感觉到提速（可以用 https://www.speedtest.cn / 这个网站测一测），那么就不用再费神费力地琢磨自己的设备是不是千兆了。毕竟咱们只看结果，至于过程嘛…… 还是留给需要的孩纸们吧！

咱们只看结果！

写在最后

最后说一句，通常提速只有在下载过程中才能体验到，网页访问由于流量需求较小，一般的宽带都能应付，升级后并不会有明显的感觉。总之如果你已经满足了上述要求，大可把自己的宽带 “升升级”，毕竟免费的羊毛不薅白不薅。最后，祝大家升级快乐！