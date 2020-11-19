苹果 M1 单核虐杀所有旧 Mac，微软 Adobe 也捧场：ARM 或才是未来

“唯一的不同，是处处都不同。”这句广告语，出自苹果，当年，它为 iPhone 6s 做宣传。

现在，它也可以形容苹果最新的三款 Mac 设备，分别是 13 英寸 MacBook Air 和 MacBook Pro，以及 Mac Mini——目前，这搭载 M1 芯片的三款 Mac，已经开卖了。

与前作相比，它们在外观上几乎没有任何变化。

但是，因为 M1 芯片的加持，这三款新 Mac 产生了革命性的改变——实际上，在苹果 M1 芯片面前，旧款 Mac 所采用的 X86 架构 Intel 芯片，似乎变成了上个时代的产品。

一句话：苹果 M1 不讲武德。

M1 单核跑分超过所有 Intel 版 Mac，多核也优秀

先说一个基本结论：

在所有 Mac 设备中，M1 芯片单核绝对碾压，多核表现尚不及 Intel。

先看 Geekbench 给出的最新跑分，在所有的 Mac 设备中，三款搭载 M1 的设备包揽了单核排名的前三，不过多核跑分则依旧是 Mac Pro（Late 2019，搭载 Intel Xeon 系列）居上。

由此，我们也可以理解，为什么 M1 眼下还不出现在 Mac Pro 等机型上。

值得一提是，TechCrunch 作者 Matthew Panzarino 在多款 Mac 上编译了 Safari 浏览器引擎 WebKit 的开放源代码，结果显示：基于 M1 的机型比基于 Intel 的机型更快地完成了任务。

具体来看，M1 款 MacBook Pro 编译 WebKit 用了 20 分 43 秒，而基于 Intel 的 13 英寸 MacBook Pro 用了 46 分 10 秒——但重点，M1 款 MacBook Pro 还剩下 91% 的电量，而基于 Intel 的 13 英寸 MacBook Pro 还剩下 24%。

这个对比结果令人咋舌。

再看苹果 M1 芯片与 AMD&Intel X86 处理器的整体对比情况——我们来看 anandtech 的对比结果，它采用了 CineBench 对比方案。

在 CineBench 的单线程测试中，采用 M1 芯片的 Mac Mini，跑分为 1522，仅次于 AMD Ryzen 5950X 和 Intel Core 1165G7 (28W)，而且与它们的跑分差距并不大。

在 CineBench 的多线程测试中，采用 M1 芯片的 Mac Mini 跑分为 7833，排在第三名，仅次于 AMD Ryzen 4900HS（35W） 和 AMD Ryzen 4800U（15W）。

值得一提的是，第四名为 M1 芯片在（Rosetta2）兼容模式下的表现，为 5257 分。

总体来看，在性能层面，M1 芯片在单核性能上实现了针对 Intel 和 AMD 碾压优势，多核层面也是卓尔不凡——总体上已经拥有了比肩 Intel 和 AMD 的实力。

某种程度上，M1 芯片从根本上刷新了人们对 ARM 芯片的认知，它可以在电脑性能上与 Intel & AMD 媲美了。

运行流畅，可支持 Intel 应用，续航无敌

之前，苹果在发布会上把 M1 说得天花乱坠，基本上都算是广告。

这一回，我们不看广告，只看疗效。借助 The Verge 等媒体对三款 Mac 新品和 M1 的实际评测，看看这款采用 5nm 制程工艺的 M1 芯片的实际表现。

首先，基于最新发布的 macOS Big Sur 系统，M1 版本 MacBook Air/Pro 无论是开机，还是打开 Safari 浏览器、办公三件套（Keynote、Pages、Numbers），都是一点就开，流畅无比。

根据 The Verge 对新版 MacBook Air 的评测，它在打开同时运行多个应用程序的情况下，从未出现卡顿，即使是运行 Adobe Premiere 也没有问题。

雷锋网注意到，有网友用 M1 版 MacBook Pro 和搭载 i7 处理器的 iMac Pro 剪辑视频，发现前者的速度大于后者。不仅如此，在运行 Dota2 的帧率数上，M1 是 110 FPS，而 Intel i7 Iris Plus 仅仅为 23 FPS。

需要说明的是，由于考虑到应用程序的兼容性问题，macOS Big Sur 内置了一个 Rosetta 2 的工具，来实现对以往基于 Intel 的应用程序的兼容，这对应用程序的运行速度也会有一定的损耗。

值得一提的是，用户在打开 Intel 应用程序时，也需要先下载 Rosetta 2。

在 The Verge 的测试中，新 MacBook Air 通过 Adobe Premiere 软件来进行导出视频的测试，结果是 MacBook Air 完胜搭载 Intel 集成显卡的笔记本——即使是与某些笔记本内置的独立显卡相比，也不落下风。

但真正重要的是，这个 Adobe Premiere 并非是 Adobe 专门为 M1 芯片而推出的，而是通过苹果的 Rosetta 2 来运行，理论上会对它在 M1 的运行表现会有一定的影响——尽管如此，从用户角度来看，Adobe Premiere 运行没有问题，可以看到苹果对 M1 和 Rosetta 的优化之优秀。

对此，The Verge 表示：

如果你现在有 MacBook Air，我相信这款新 MacBook 在各个方面都会表现得更好。我认为它胜过了运行 Windows 的基于英特尔的超级本，包括最新的芯片。

那么，在实际运行效果之外，M1 版 Mac 的续航表现如何呢？

苹果宣称，在同样的电池大小下，新款 MacBook Air 续航时间比上一代多出了 50%——而在 The Verge 的日常应用测试中，MacBook Air 非常接近于这个表现。

至于 MacBook Pro，The Verge 实测显示，在轻松实现 10 个小时的续航之后，MacBook Pro 依然需要 8 个小时的时间来耗尽电池（用 Chrome 打开 4K YouTube 视频的方式）——这只需要一次充电。

可以看到，新款 MacBook Pro 的续航能力的确是逆天了。

Office/PS/Chrome 都原生支持 M1，iOS app 可运行

对于 M1 版 Mac 来说，最大的问题莫过于软件生态的问题。

其实，在 macOS Big Sur 正式发布之时，苹果已经针对 M1 芯片适配了不少应用，主要是苹果自己家的软件（Final Cut Pro X，办公三件套、Safari）等，都已经进行了深度适配，其运行表现也都不错。

其次，正如上文所言，针对此前开发者专门为 Intel 芯片 Mac 开发的应用，苹果在 macOS Big Sur 中内置了一个 Rosetta 2，可以实现对 Intel 处理器指令的翻译（Translation），从而让后者在 M1 上实现正常运行——尽管运行速度会有一定损耗。

不过，尽管如此，M1 依然表现优秀。

按照 The Verge 的说法，如果是在高通处理上运行 Windows 操作系统，它的速度会更慢，有更多 Bug，而且更加复杂——与之对比，在 M1 和 Rosetta 2 的加成下，以往的应用程序也能够很好地运行，很少有 Bug。

当然，更重要的是，在苹果的强大号召力下，已经有不少大型软件商已经在推出专门为 M1 芯片开发的应用程序。

比如说，11 月 17 日，Adobe 推出了最新的的 Photoshop Beta 版本，它是专门为 Mac ARM 而打造的——不过眼下它只是拥有 Photoshop 的核心功能，Adobe 表示未来会增加更多的功能。

同时，Google 也发布了最新的 Chrome 87 浏览器，其中包含针对 Apple Silicon 进行优化的版本，将原生运行在苹果基于 Arm 处理器的新款 Mac 上。

当然，微软早在 11 月 12 日就推出了支持 Apple Silicon 的 Office 2019 通用版本——金山的 WPS Office 也在 11 月 16 日推出了针对 Apple Sillicon 的办公套件。

目前来看，不少大型开发者都在开发支持 M1 芯片的 Mac 应用，未来支持 M1 的原生应用势必会越来越多。

雷锋网注意到，目前在网络上，已经存在了一个主题为 "Does it ARM?" 的网站，用户可以在这里搜索相应的 App 是否支持 Apple Silicon——网址是 https://doesitarm.com/。

另外，网友关心的另外一个问题是：iOS 和 iPadOS app 是否可以在 Mac 上运行？

答案是：部分可以。目前可以运行在 Mac 上的常见 iOS App 和 iPadOS App 有：QQ 飞车、京东极速版 HD、支付宝、Bilibili、Telegram、饿了么…… 不过，Google 旗下的 App 不支持，微信也不支持。

总体来看，iOS 和 iPadOS app 运行在 M1 芯片上的体验并不好，但你的确可以在 Mac 上用 iOS 版的饿了么 App 定个外卖了。

小结

M1 芯片，无疑开启了苹果 Mac 的未来。

更强的性能、更长的续航、更大的应用生态…… 在推进 Mac 体验不断变好的过程中，苹果在 M1 这里体现出了强大的硬件创新能力、软硬件产品整合能力、生态掌控能力和开发者号召力。

可以想见，M1 只是一个起点，未来的 Mac（和它所搭载的芯片）只会更加强大。

当然，M1 对于整个 PC 行业都有着重大意义——毕竟，经过几十年的发展，个人电脑的行业发展本来已经陷入瓶颈，Intel 和 AMD 为代表，PC 行业在硬件技术层面的创新也变得无比缓慢。

但凭借 M1，苹果硬是打破了这个僵化的局面。

可以看到，M1 版本 Mac 的推出，某种程度上也预测了另外一个技术趋势——未来，包括 Windows 在内的整个 PC 生态，也有可能以某种方式走向与移动生态的融合，从而使得个人计算都迁移到 ARM 之上。

到时候，常年挤牙膏的 Intel，恐怕是要耗子尾汁了。