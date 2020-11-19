美股全线收跌，苹果、微软跌逾 1%，拼多多拟融资至多 61 亿美元

北京时间 11 月 19 日消息，美国多地因疫情形势恶化而出台新的抗疫限制措施，打压美股连续第二天收跌。截至收盘，道指跌 344.93 点，跌幅为 1.16%，报收 29438.42 点；标普 500 指数跌 41.74 点，跌幅为 1.16%，报收 3567.79 点；纳指跌 97.74 点，跌幅为 0.82%，报收 11801.6 点。



美国主要科技巨头大多数下跌：

美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

增发、可转债双管齐下 拼多多拟融资至多 61 亿美元

拼多多今天公布了可转债和增发新股的发行价，如果承销商行使超额配售权，拼多多募集资金总额将达到 61 亿美元。拼多多将发行本金为 17.5 亿美元、2025 年到期的可转债，并将计划增发的 2870 万股美国存托股的发行价敲定为 125 美元。如果承销商完全行使超额配售权，拼多多将新增发价值 2.5 亿美元可转债和 430.5 万股美国存托股。拼多多计划利用这次融资募集的资金增强资产负债表，在基础设施方面进行战略投资，拓展业务、收购、与其他厂商合作。拼多多管理层上周在财报分析师电话会议上表示，公司将投资农业和制造业，帮助生产者走向价值链上游。拼多多强调了食品购买行为因疫情转向网络的趋势，并提出公司需要开发新型基础设施和解决方案，满足消费者购物行为变化。其目标是以有吸引力的价格，满足消费者对高质量产品日益增长的需求。拼多多关注的另一个焦点是帮助制造商打造品牌，“直达”消费者。作为 “消费者到制造商”项目的一部分，拼多多最近扩大了其 “新品牌”计划，将投入更多资源，支持制造商打造自己的品牌。

阿里巴巴因蚂蚁集团 IPO 被暂缓在美遭遇集体诉讼

The Gross Law Firm 律师事务所今天发布公告称，已代表在 2020 年 10 月 21 日至 2020 年 11 月 3 日期间买进阿里巴巴股票的投资者，对阿里巴巴提起集体诉讼。起诉书指控称，被告在如下方面披露了虚假、误导性信息，或者没有披露下述重大事项：被告持股 33% 的蚂蚁集团不符合上市资格，或某些重大事项的信息披露要求；金融科技监管环境即将发生的变化，将会对蚂蚁集团业务造成影响；作为上述两条的结果，蚂蚁集团的 IPO（首次公开招股）被合理推迟；被告披露的有关其业务、运营和前景的正面信息，因此具有很大误导性，或不具有合理性。Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC 律师事务所也对阿里巴巴提起集体诉讼，指控被告违反了美国联邦证券法律，寻求为投资者挽回因此蒙受的经济损失。Pomerantz LLP 律师事务所对阿里巴巴及其部分高管、董事展开调查，调查他们是否涉嫌证券欺诈或其他非法活动。受蚂蚁集团 IPO 推迟消息影响，2020 年 11 月 3 日，阿里巴巴美国存托股下跌 25.27 美元，跌幅为 8%，报收于 285.57 美元，致使投资者蒙受巨额损失。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

英伟达营收首次超过 40 亿美元 盘后一度大跌逾 3%

英伟达星期三股市收盘后发布的第三季度财报显示，业绩超过预期。由于推出新显卡和数据中心产品需求依旧强劲，它的营收首次超过 40 亿美元。英伟达净利润由上年同期的 8.99 亿美元增长至 13.4 亿美元，每股收益由 1.45 美元增长至 2.12 美元，调整后每股收益由 1.78 美元增长至 2.91 美元，营收由 30.1 亿美元增长至 47.3 亿美元。FactSet 的数据显示，华尔街对英伟达每股收益和营收的预期分别为 2.58 美元和 44.2 亿美元。英伟达第三季度发布了新款显卡芯片。游戏显卡业务营收增长 37% 至创纪录的 22.7 亿美元，数据中心业务营收增长 162% 至 19 亿美元，创下新高。分析师对这两个数据的预期分别为 20.6 亿美元和 18.4 亿美元。英伟达预计第四季度营收将介于 47 亿至 49 亿美元之间，高于分析师预期的 44 亿美元。今天常规交易中，英伟达股价上涨 0.26 美元，涨幅为 0.05%，报收于 537.15 美元，盘中一度摸高 544.22 美元；盘后交易中，英伟达股价一度下跌 16.71 美元，跌幅为 3.11%。今年以来，英伟达股价累计上涨 128%，费城半导体指数累计上涨 37%，标普 500 指数上涨 10%，纳斯达克综合指数上涨 32%。

摩根士丹利上调评级、目标股价 特斯拉再涨逾 10%

摩根士丹利分析师亚当 · 琼斯（Adam Jones）星期三发表投资报告，3 年多来首次将特斯拉股票评级上调至 “增持”，并预测特斯拉正处于 “意义深远的模式变化”边缘：由卖车转向高利润率的软件和服务业务。报告称，认为特斯拉的业务仅是销售汽车，忽略了其多项业务。琼斯把特斯拉目标股价由 360 美元上调 50% 至 540 美元，意味着它还有 22% 上涨空间。之前琼斯对特斯拉股票评级为 “持有”。报告称，电动汽车业务只是特斯拉及其 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)“开启更大潜在市场的敲门砖”。为了更好地评估特斯拉未来的盈利潜力，琼斯及其团队在预计其利润和估值时考虑到了软件和车联网服务。他在报告中指出，明年特斯拉汽车保有量将达到 210 万辆，“更深入地理解每辆汽车带来的营收正当其时”。琼斯称，仅软件和车联网业务未来的利润，折合成当前的价值就合每股 160 美元。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 45.03 美元，涨幅为 10.2%，报收于 486.64 美元，盘中一度摸高 496 美元。