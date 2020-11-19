不止 Win10，微软 Windows Phone 现已可运行 Photoshop

IT之家 11 月 19 日消息 如果你还有一部 Windows Phone（Lumia 950 或 950 XL），你可以在 Windows Phone 上运行完整的 Windows 10。手机上的 Windows 10 for ARM 不稳定，与骁龙 PC 相比，性能也很糟糕，但它现在可以运行 Adobe Photoshop。

昨天，Adobe 发布了 Photoshop 的测试版，支持原生运行在搭载 ARM 芯片组的 Windows 10 设备上 。开发人员现在已经成功地在 Lumia 950 XL 上安装了完整的桌面版 Photoshop，考虑到这是一款移动设备，相对来说还是挺好用的。

Photoshop 显然在老式 Lumia 手机上运行得并不那么流畅，但这是一个有趣的项目，也是 Windows Phone 功能丰富的另一个证明。

目前，ARM Windows 10 的 Photoshop 有其自身的局限性。例如，用户目前无法使用高级工具，如内容感知填充功能。不过，Adobe 有计划改进 Windows 10 for ARM 中对 Photoshop 的支持，这些改进也将会带入 Lumia 手机。

IT之家了解到，微软已经确认，运行 Windows 10 的基于 ARM 的设备将可以获得更多的功能。目前，ARM 版 Windows 10 支持 32 位原生 ARM 应用，64 位原生 ARM 应用，只能模拟 32 位英特尔（x86）应用。在下一次功能更新后，将可以运行 64 位英特尔应用。