骁龙 8 系 Lite 版是传闻也是刚需，弥补当下空白地带

每一年，不少消费者、评测机构都喜欢把旗舰产品、性价比产品与已经降价的上代旗舰进行比较，有时最终结果会显示旧旗舰才是性价比之王，尤其是在今年的旗舰并不怎么 “交朋友”的时候。然而，目前传闻已久的骁龙 860 或骁龙 875 Lite 版移动平台，或许意在破解当下的局面。

当旗舰杀手不够朋友：老 8 系真香

今年的旗舰杀手们，已经从曾经的 1999 元交个朋友，到现在生咬着后槽牙说 3999 元交个朋友，还是在不少功能被阉割或兑付的前提下，以至于让不少消费者觉得厂商们变得不够朋友。

于是，由于身处性能过剩的时代，当消费者们回望老款旗舰时，发现已经变得价格亲民，加上旗舰级的性能，普遍产生了一种老 8 系真香的现象。也许今年旗舰机型还能以 5G 作为卖点，但在明年开始，厂商们如果仍然在新旗舰上挤牙膏的话，老 8 系真香将变成定律。

原因则在于，尽管每年新的骁龙旗舰 8 系芯片发布后，老 8 系会进入历史，OEM 厂商们也基本不会再推出搭载老 8 系芯片的手机，然而在市场上，仍然有不少的老 8 系机型的存货，他们相对于当年旗舰确实存在着性能差异，但又比新推出骁龙 7 系机型有着较为明显的性能优势，尤其是在图形性能方面。甚至是前一年的骁龙 845 在 2020 年仍然在图形性能上有着优势。

这也就意味着，老 8 系机型是一种明确的市场需求，现实情况也显示，这一市场空白地带正在变得越来越明显。

1500 元与 3000 元间的巨大空白地带

从 5G 手机售价档位上不难看出，目前国内采用骁龙 765 的机型基本处于 1500-2000 元的档位间，但采用骁龙 865 的机型，即便是在消费券、满减的组合促销之下，也只能削尖脑袋挤到 3300 元的水平。这让中间产生了 1300 元的空档，甚至大型电商平台都在不时向对 5G 无感的消费者推荐一加 7T、Galaxy S10 这样的老 8 系机型。

另外，由于 GPU 性能上的差异，对于不少游戏玩家来说，老 8 系更适合他们来进行如《和平精英》这种对图形性能较高的游戏，老 8 系机型可以让游戏过程中的帧数更加稳定。7 系机型对于一些重度玩家来说，认为更适合于玩一些较轻量的游戏。从芯片本身的配置来看，例如目前的骁龙 765G 在 GPU 上采用了主频 625MHz 的 Adreno 620，不过骁龙 845 却使用了主频 727MHz 的 Adreno 630，这两年前发布的骁龙 845 在 GPU 性能上仍然保有优势。

而传闻中的骁龙 875 Lite 无疑将会弥补这一手机市场上的空间与遗憾，今年夏天开始，骁龙 860 与骁龙 875 Lite 版便传闻不断，从曝光的信息来看，该产品将会在顶级移动平台的规格上略有精简，并且集成有 5G 基带。从这一消息上来看，该产品更像是与时俱进版的老 8 系，届时搭载该系列的手机也将填补目前这 1300 元的市场空间。

另外也有可能让旗舰杀手能够变得更加亲民，也许在明年如 Galaxy S20 FE 这样的机型，会选择搭载骁龙 875 Lite 平台。而如 Google 的 Pixel 系列、LG 的 Velvet 系列也通过可能选择 Lite 版本的 8 系，以更好的满足自身产品的定位。毕竟现在 Google 旗下的亲民机型 Pixel 4a 5G 与旗舰机型 Pixel 5 均采用相同的移动平台，着实有些不好让消费者为旗舰产品的更多溢价买单。

更复杂的机海战术时代

如今，当苹果 iPhone 12 系列一口气发布 4 款，上半年还有一款 SE。三星更是 4 款 S20 系列、两款 Note20 系列、还有三款 Galaxy Fold 系列，以及 A 系列遍地开花。无疑，智能手机市场重新回归到了机海战术时代。而新型号移动平台的加入，也很可能为 OEM 厂商们带来在机海时代更多的发挥空间，来通过精准的刀法，深挖不同的购机需求。

明年，智能手机厂商也许会在今年 “小杯”、“中杯”、“大杯”、“超大杯”的基础上，再增加一款 “中小杯”，消费者应该也不至于再对旧旗舰与新旗舰间充满过多纠结。但是，也许会在五种 “杯 “上，以及复杂的机海之中挑花了眼。

然而，如果手机正在变得像电脑一样，那么厂商们的产品也许更需要彻底的创新来在机海中突围，是折叠屏，还是拉伸屏，还是小巧的外形，更佳体验的系统，都将决定一款新产品在茫茫机海中是耀眼，还是平庸。