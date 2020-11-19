「金星生命论」未被推翻，确定大气仍有少量磷化氢

▲ 长期以来，科学家认为金星拥有密集、酸性大气层，并不适宜生命存活，但最新研究对该理论提出了置疑，科学家在金星大气层中发现磷化氢气体，该迹象被认为是生命体存在的重要依据。

北京时间 11 月 19 日消息，据国外媒体报道，最新数据分析表明，金星大气中气态磷化氢的迹象现已消减很多，但是它们仍然存在，这意味着金星大气潜在神秘生命的可能性并未完全被推翻。

今年 9 月，一支国际天文学家小组报道发现金星大气层中存在磷化氢，该发现被视为一种潜在的生命标志，很快成为一则头条科学新闻。随后又有几项研究对他们的观察和结论提出质疑，认为发现的磷化氢并非证实金星潜在生命的确凿证据。目前，该研究小组重新分析部分观测数据，指出最初使用的数据存在操作误差，同时，他们确认了观测数据中存在磷化氢信号，但这比之前的信号更微弱。

该项研究是解决数十年来关于金星最激动人心的争论的重要一步，美国威斯康星大学行星科学家桑贾伊 · 利马耶（Sanjay Limaye）说：“为此我等待了一辈子！”对他而言，这场科学辩论对探索金星之谜增添了活力。

他们的再分析过程是基于阿塔卡马大毫米 / 亚毫米阵列（ALMA）望远镜的观测结果，结论显示金星大气中的磷化氢平均含量是十亿分之一，大约是之前估值的七分之一。与他们最初的报告不同，科学家现将他们勘测的金星磷化氢现象描述为 “试探性发现”。

这是该研究小组首次公开回应过去两个月科学界针对他们的批判性评论，西南研究所行星科学家鲍勃 · 格林姆（Bob Grimm）未参与这项磷化氢研究，他说：“该项科学再分析过程非常有意义。”目前，研究人员更倾向于展开更多研究进行验证，收集一定的证据，要么证实该现象的真实性，要么反驳该结论。

关注焦点

在今年 9 月份的研究报告中，研究小组使用 ALMA 望远镜和麦克斯韦望远镜（JCMT）的观测数据获得此项发现，该研究小组负责人、英国加的夫大学天文学家简 · 格里夫斯（Jane Greaves）称，我和同事们重新分析该研究结果，因为原始 ALMA 数据中可能含有影响结论的不真实信号。11 月 16 日，研究人员公布了 ALMA 望远镜的修正数据，而格里夫斯展开最新分析，并将相关结果进行公布。

依据格里夫斯和她同事的观点，ALMA 数据表明金星大气存在磷化氢的光谱特征，这是一种由一个磷原子和三个氢原子构成的分子。他们指出，目前没有其他化合物可以解释这些数据。在金星大气中发现磷化氢气体非常令人兴奋，因为地球微生物会产生磷化氢气体，如果这个信号是真实的，而且确实是生物来源的磷化氢，那么有可能是漂浮在金星大气中的微生物产生的磷化氢气体。但也有可能存在非生物来源的磷化氢，目前科学家还无法确定。为了确定这两种情况是否正确，研究人员首先需要确认磷化氢的存在。

在对最初研究的一项批判性讨论中，研究人员指出，报告中的磷化氢信号可能真的来自二氧化硫，该气体在金星大气中很常见，但并不是由金星大气生命产生的。格里夫斯和她的研究小组在最新报告中反驳称，依据他们使用的第二个望远镜——麦克斯韦望远镜（JCMT）收集数据中呈现的磷化氢迹象，认为磷化氢不太可能是非生物来源。其他批判性观点聚焦于从复杂数据中提取磷化氢信号的难度上。

研究人员重新分析发现，金星大气中磷化氢浓度偶尔会达到十亿分之五的峰值，格里夫斯称，这意味着地球上不同区域，甲烷含量可能随着时间推移而增减，这种情况类似于火星上出现的甲烷峰值。

另一项新的证据支持金星大气存在磷化氢气体，受到格里夫斯研究报告的启发，美国加州州立理工大学波莫纳分校生化学家拉凯什 · 莫卧（Rakesh Mogul）带领一支研究小组，近期研究分析了美国宇航局 1978 年 “开拓者 - 金星”任务的勘测数据，检测发现一磷化合物，可能是磷化氢或者甚至基于磷的分子。据悉，“开拓者 - 金星”任务发射一艘宇宙飞船在金星大气中展开勘测探索，用于测量在降落过程中云层的化学成分。11 月 17 日，莫卧在研究会议上指出，我们认为几十年前 “开拓者 - 金星”任务勘测到金星大气中最简单气体就是磷化氢。

仍在探索中

金星大气磷化氢气体从何而来仍是一个谜团，几位科学家在研讨会议上称，即使磷化氢气体浓度仅是十亿分之一的等级，也无法通过金星表面火山喷发或者大气闪电现象进行解释。但有可能磷基化合物可能是地质过程形成的，然后转化为其他化学物质，例如：磷化氢，之后上升至金星大气层。

目前唯一环绕金星运行的航天器是日本 “晓（Akatsuki）”探测器，其可能携带寻找磷化氢的仪器。与此同时，格里夫斯和其他研究人员正在申请更多的陆基望远镜勘测，其中包括 ALMA 望远镜。

行星科学研究所天体生物学家大卫 · 格林斯彭（David Grinspoon）说：“研究人员正在调查金星的其他特征，而不仅仅是大气中磷化氢含量，我们有 1001 个理由重新观测金星，如果进一步观察发现大气磷化氢‘消失’，我们仍有 1000 个理由研究分析这颗神秘星球！”