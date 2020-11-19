新冠病毒要和「钢铁侠」正面刚，马斯克：我大意了，但问题不大

硅谷钢铁侠也没能逃过新冠的威胁。

昨晚，据瑞典电视台报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克正式确认感染新冠病毒，至于什么时候被感染的，马斯克怀疑可能是在瑞典旅行的时候被感染的。

而就在 11 月 13 日，马斯克曾进行了四次新冠病毒检测，其中两次结果为阳性，两次为阴性。

马斯克对此也表示迷惑：“为什么同样的机器、同样的流程、同样的护士，但结果却是两次阳性，两次阴性。这也太假（extremely bogus）了吧？美国碧迪公司 BD 的快速抗原检测。”

很快就有医学专业人士在推特中回复说：“这是科学。即使是艾滋病毒检测也没有百分百准确的。新冠检测是个非常新的技术，尽管还不完美，但绝不是假的。不要再给愚蠢的人类投喂阴谋论了。”

当时马斯克在推特的回复中，也提到自己在等 PCR 结果。

两天以后，有粉丝在推特问马斯克：“所以说，你到底感染新冠了没有？”

他回复道：“我大概率已是中等程度的新冠肺炎患者，因为我已经出现咳嗽、打喷嚏等症状。”

之后马斯克又说，自己的症状时轻时重，感觉有点儿像感冒，但比感冒重，出现了更多的身体疼痛、头晕等症状。目前他正在服用感冒药物 DayQuil，效果还不错。

但现在看来，马斯克必须要和新冠来一场正面决斗了。

不过，今日，有推特网友问及是否还有低烧等症状时，他却表示 “已经完全恢复”。

但对于马斯克来说，除了确诊新冠病毒这个坏消息外，特斯拉也在近日迎来了一个好消息。

11 月 16 日美股盘后，标准普尔道琼斯指数公司 (S&P Dow Jones Indices)宣布，特斯拉股票将在 12 月 21 日被纳入标普 500 指数（S&P 500）。

标普 500 指数被广泛认为是唯一衡量美国大盘股市场的最好指标。该指数成份股包括了美国 500 家顶尖上市公司，占美国股市总市值约 80%。

受此影响，特斯拉的股价连续两天持续上涨，特斯拉 17 日开盘后大涨近 13%，市值增长约 492 亿美元，直接涨出一个福特汽车（市值约 342 亿美元）还多，最新市值约 4613 亿美元。

不仅如此，马斯克的身价也在过去两天飙升了 198 亿美元，达到 1200 亿美元，身价直逼盖茨，仅差 80 亿美元。

马斯克：新冠没那么可怕

需要注意的是，马斯克一直在怀疑新冠病毒的可怕程度。

早在今年 3 月，马斯克就曾经发推特驳斥了人们对新冠病毒爆发的担忧，说这是杞人忧天。他表示封锁是双输局面，民众对这种病毒 “具有一定程度的免疫力”，而且还表示全国封锁是一种 “事实上的软禁”“请在谨慎和适当的保护下重新开放，不要让任何人遭到软禁。”

5 月，马斯克顶着政府的压力，表示特斯拉不归政府管了，要自行复工。

“特斯拉今天决定拒绝遵守 Alameda 县的规定，恢复生产。我和大家共进退。如果有一个人被抓的话，那必须是我！”

9 月，马斯克在一次采访当中表示，新冠病毒不会对儿童造成威胁，而且即使疫苗问世了，他家人也不会接种。

“我没有感染的危险，我的孩子也没有。”

但如今的事实证明，有。

加州大学伯克利分校的教授今日在推特上讽刺马斯克说：

“曾经表示‘新冠病毒将在 4 月消失’的知名人士马斯克被感染了。有了事儿别管亿万富翁咋说，听专家的。”

尽管马斯克也一直强调，这只是个小感冒，自己很快就会康复，但数据不会骗人。

根据美国约翰斯 · 霍普金斯大学的统计数据显示，截至美国东部时间 18 日 17:25 时（北京时间 19 日 06:25 时），美国新冠肺炎确诊病例已经超过 1148 万，死亡病例已经超过 25 万。

而马斯克的确诊地瑞典，死亡人数也一直居高不下。

看来，情况并不是很乐观。

在应对新冠病毒上，马斯克很积极

不过，钢铁侠马斯克虽然认为新冠没那么可怕，但行动上却很积极。

11 月 10 日，马斯克大方宣布：

特斯拉目前正在为德国疫苗公司 CureVac 研发第三代疫苗打印机，他相信这将是 “对世界非常重要的产品”。

公开资料显示，CureVac 成立于 2000 年，是全球第一家成功将 mRNA 用于医疗目的的公司。目前，CureVac 正基于 mRNA 研发新冠疫苗。

今年 7 月，马斯克在推特上宣布了与 CureVac 的合作，其称：“作为一个次要项目，特斯拉正在为 CureVac 和可能的其他公司建造 RNA 微工厂。”

马斯克认为，合成 RNA(和 DNA)具有惊人的潜力，这基本上使许多疾病的解决方案成为软件问题。

马斯克的基本思路是，疫苗研究出来以后，还需要大规模的制造和分发，而特斯拉制造出来的打印机就如同一个自动化系统，可以将新冠疫苗部署到世界各地。

当然，除此之外，马斯克还为控制疫情做了呼吸机。

今年 3 月，美国疫情逐步恶化，马斯克便宣称要造呼吸机，解决医疗设备供不应求的问题。

但质疑声也随之而起，怀疑马斯克在作秀——你一个汽车公司老板，跨界造什么呼吸机？

不过，这些质疑马斯克并不在乎。

今年 4 月 6 日，特斯拉在官方 Youtube 中放出视频，由其工程师在其中展开演示：

一个是把所有零件摆在桌子上的原型；

另外一个则是组装好的设备，用于显示在医院中的使用方式。

果然是 “无所不能”的钢铁侠。不出手则已，一出手就一定要一鸣惊人。

现在，新冠病毒不服，也找上了马斯克。

还是希望钢铁侠马斯克早日康复！