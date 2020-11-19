亚马逊无人机业务裁员数十人，由第三方提供零部件

据知情人士透露，美国当地时间周三，亚马逊宣布将从其备受期待的递送无人机项目 Prime Air 中裁减数十名研发和制造人员，并转向寻求外部帮助，以实现其拖延已久的雄心壮志。

最近几周，亚马逊已与奥地利 FACC 和西班牙 Aernnova 两家外部制造商达成了初步协议，为其无人机制造零部件。知情人士表示，亚马逊在过去一年向无人机领域的多家公司发出招标书后，可能很快就会与第三方达成更多交易。

这位知情人士补充称，尽管亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯 (Jeff Bezos)在 2013 年首次发布了无人机递送服务，至今已经酝酿了 7 年，但大规模无人机交付对该公司来说仍需要数年时间才能实现。

这与亚马逊全球消费者业务主管杰夫 · 威尔克 (Jeff Wilke)的言论形成鲜明对比，后者去年声称，该公司即将交付无人机。他曾在贴文中写道：“我们希望在几个月内快速高效地扩大 Prime Air 的规模，通过无人机将包裹递送到客户手中。”

亚马逊发言人已经证实了此次裁员，并将其描述为该部门过渡阶段的重要组成部分。今年早些时候，该部门获得了美国监管部门的批准，可以开始进行有限的测试。

这位发言人在声明中表示：“作为我们日常业务运营的一部分，我们正在重组 Prime Air 团队，使我们能够最大限度地满足客户和企业的需求。对于受影响的员工，我们正在努力在我们招聘的领域找到与他们的经验和需求最为匹配的职位。”

亚马逊不愿透露目前有多少名员工参与了无人机项目。目前，该公司面向公众的招聘网站列出了 57 个 Prime Air 空缺职位，大多与软件和系统相关。

FACC 和 Aernnova 都专门为航空业制造复合材料部件，其客户包括空客、波音、庞巴迪等公司。两家公司都没有回应对这些交易的置评请求。

亚马逊 2019 年中期公布的细节显示，其 Prime Air 项目将使用六角形的全电动无人机送货，飞行距离可达 24 公里，包裹重量在 2 公斤左右。今年 3 月，亚马逊宣布将聘请波音前高管大卫 · 卡尔 (David Carbon)接替古尔 · 坎奇 (Gur Kimchi)，后者已掌管该部门长达 7 年时间。

然而，DroneAnalyst 研究主管大卫 · 本诺维茨 (David Benowitz)称，亚马逊在这个竞争激烈的领域正被落在后面，其竞争对手沃尔玛即将开始与总部位于旧金山的无人机公司 Zipline 进行送货试验。

此外，亚马逊的计划是将无人机降落在客户的家附近，这显然引发了安全方面的担忧。美国联邦航空管理局 (FAA)正在要求未来的送货无人机运营商满足严格标准，才能开始有限测试。今年 8 月，亚马逊获得了相关认证，可进行高度受控的测试，但该公司尚未透露打算在哪里进行飞行测试的细节。