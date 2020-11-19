日产逍客新车型曝光，1.3T 不插电 e-Power 混动

IT之家 11 月 19 日消息 近日，日产汽车（Nissan）在外媒Exhaust Notes公布了逍客（Qashqai）新车型的谍照图，并公开了部分配置信息，新车主要针对欧洲市场发布。2021 款逍客动力方面，将取消欧洲市场常见的柴油版本，搭载 1.3L 汽油发动机实现混合动力驱动，并且不需要插电，目的是为了应对欧洲日益严苛的减排措施。

根据谍照，新车型依旧采用紧凑型外观，前脸更加霸气，线条更为流畅。整体设计语言向目前流行的纯电动车靠拢。

据IT之家了解，新车预计将采用两种动力系统。

第一种是传统的汽油发动机 + 混合动力有 133 马力、155 马力发动机可选，搭配手动变速箱。这种系统采用并联方式，可以在 12V 轻度电动机、燃油直驱之间切换。

第三种为日产全新研发的 e-Power 混合动力系统。据了解，该系统为串联结构，更紧凑，适用于小型车。车轮始终由电动机驱动，汽油发动机仅仅用来发电，这样能够使发动机始终工作在最佳效率空间，能够得到更加平顺的驾驶体验，并且动力更强。根据官方信息，这套系统最大功率 188 马力，且仅有前驱模式。

▲三种电驱方式对比 | 图片来自官方

根据官方描述，日产 e-POWER 动力系统可以在瞬间提供相当大的扭矩，从而提升驾驶反应速度，使加速更加顺畅。此外，系统运转时的声浪极低，静谧性媲美纯电动汽车。由于此动力系统对发动机的依赖程度较低，其燃油效率堪比现有最佳的混合动力系统，尤其是在市区通勤的情况下。因此，日产 e-POWER 动力系统在为驾驶者消除充电带来的顾虑的同时，更带来了与纯电动汽车同等的驾乘体验。

▲e-Power 介绍 | 图片来自官方

全新的逍客基于 CMF-C 平台打造，采用更多的铝合金材质，与现款车型相比重量将减少 21 公斤。该平台拥有更高的车辆的扭转刚性，使悬架保持精确定位，确保对转向输入做出积极和自信的反应，并在崎岖的道路上行驶时感觉更加牢固。