爆料：三星 Exynos 1080 接近量产机持续性能不敌骁龙 865

IT之家11月19日消息 11月份，三星正式推出了全新一代 Exynos 1080 处理器。Exynos 1080 处理器采用 5nm 工艺制程，采用了Cortex-A78 CPU、Mali-78 GPU的配置，同时兼顾高性能和低功耗的特性，在发布会上，三星宣布，vivo将首发搭载Exynos 1080处理器的终端产品。

Exynos 1080安兔兔跑分达到69万。这一总分已经超过了目前最强的骁龙 865 Plus，甚至比 GPU 超频后的骁龙 865 也有明显的优势。

根据微博博主@数码闲聊站 最新爆料，根据接近量产机表现，Exynos 1080高频样片预期有些高，实际上量产版持续性能打不过骁龙865，虽然跑分五五开。 明年上半年三家主推的中高端芯片，性能体验确实大跃进，但还是打不过老旗舰里最强的骁龙865。

IT之家获悉，官方介绍，Exynos 1080 旨在轻松管理性能密集型任务，并允许你以更小的延迟在应用程序之间迅速切换。基于其三集群中央处理器 (CPU) 系统，其八核 CPU 结合了一个最高性能2.8GHz的 Arm Cortex-A78 内核、三个高性能的2.6GHz Cortex-A78 内核和四个高效的2.0GHz Cortex-A55 内核。

Exynos 1080的GPU采用的也是来自ARM的Mali-G78核心MP10，在Mahattan v3标准下，GPU的性能整体提升了2.3倍之多。并且独家开发了Amigo电源分配方案，让高性能的游戏体验更加持久。