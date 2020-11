IT之家 11 月 19 日消息 今天,苹果公司宣布了第二届年度苹果音乐奖(Apple Music Awards)的得主,该奖项旨在表彰 “2020 年最优秀、最大胆的音乐人以及他们对全球文化的巨大影响”。

IT之家了解到,苹果公司已经将 Lil Baby 评为年度艺人( Artist of the Year),Megan Thee Stallion 为年度最突出进步艺人。泰勒 · 斯威夫特凭借专辑《 Folklore》获得年度词曲作家奖。Roddy Ricch 的《The Box》获得年度最佳歌曲,Roddy Ricch 的《Please Excuse Me for Being Antisocial》是年度最佳专辑。

苹果将于 12 月 14 日举办为期一周的苹果音乐大奖庆祝活动,届时将会有特别表演、粉丝活动、采访等。