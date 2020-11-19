天津移动首发 Wi-Fi 6 光猫，可覆盖 120 平米以下户型

2020 年 11 月 19 日，天津移动正式发布中国移动 Wi-Fi 6 全千兆光猫，本次发布为中国移动集团首次，且天津地区光猫路由一体上网设备首发。中国移动 “全家享 128 元”及以上用户有机会免费升级上网设备。

Wi-Fi6 即第六代无线网络技术，与上代产品相比，速度更快、延时更低、容量更大、更安全、更省电。Wi-Fi6 可以更大程度地兼容多样化的智能家居终端设备，并且降低智能家居产品的电能消耗，减小用户使用成本。

天津移动推出基于华为星光 Wi-Fi 6 千兆智能光猫，实际测速达千兆以上，一台光猫路由一体机即可完美解决 120 平米以下户型的 Wi-Fi 覆盖问题：

能力一：千兆 WI-FI，速率保障。采用华为自研 Wi-Fi 6 芯片，业界首先支持 160MHz，比采用 80MHz 频宽的商业套片速率高一倍，实测中达千兆以上，比 Wi-Fi 5 带宽体验提高 2 倍。同时支持 100 多个终端连接，满足更多的用户并发场景，为云 VR、在线办公、电竞、在线教育等高品质业务保驾护航。

能力二：更广覆盖，信号满屋。支持四根高增益全向高增益天线和动态窄频宽技术，全方位覆盖提升，Wi-Fi 6 优化算法，Wi-Fi 信号较业界产品多穿一堵墙，实现信号满屋。

能力三：更简组网，智能运维。光猫和路由器一体化组网，告别复杂组网结构，对于很多中小户型家庭而言，可以做到不外挂任何路由器产品即可实现全屋千兆覆盖，即可以省去购买路由器的钱，在速率上光纤还能突破网线限制，畅享全千兆的极致体验。

据悉，天津移动的全家享 128 元套餐及以上用户可以通过 10086 或自有营业厅办理，即可享有免费升级 Wi-Fi 6 光猫活动，让用户体验极致的家庭全千兆 Wi-Fi。