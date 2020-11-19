上汽通用将对旗下 17 个车系启动大规模车载互联系统 OTA 升级

11 月 19 日消息，上汽通用汽车今日宣布，从 12 月起至 2021 年 2 月，将对别克、雪佛兰和凯迪拉克旗下 17 个车系的车载互联系统进行 OTA 远程升级，通过交互界面的更新优化、车联应用的功能升级。

通过此次 OTA 远程升级，上汽通用汽车的车载互联系统将带来更智能的语音交互、更丰富的内容资源、更炫酷的人机界面和更多主动服务。

升级版本全新增加一键注册功能，让车主的车机账户、安吉星账户、品牌俱乐部账户能够同步注册。

新版本的智能语音交互能力显著增强，新增多种控制指令，支持自然语音交流，如多轮对话、对话打断、自定义语音唤醒等，其识别率和准确度、响应速度均达到行业领先水平。

全新开发的轻应用平台，拥有包括随心听、生活服务、车主锦囊在内的多个全新 APP，在提供海量资源内容的同时，还通过场景式触发及卡片式交互方式，主动、快捷地将信息流呈现给用户，满足驾驶场景下的信息交互需求。

此外，新系统还进一步优化千人千面智能推荐平台，并能够基于位置、画像、时间、天气等多维度大数据分析能力，自动判断场景，主动为车主提供服务引导，带给用户更贴心、更便捷的互联体验。

上汽通用汽车别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌旗下车型已经全面完成了从车到云的车载互联系统布局，实现 100% 云互联。据悉，这是上汽通用汽车首次针对车载互联系统启动大规模 OTA 升级。此后上汽通用汽车今后车载互联系统 OTA 将保持一年多次的更新频率，覆盖旗下 80% 以上的车型。未来，随着新车型的推出，这一比例还将不断提升。