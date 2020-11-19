AMD R5 5500U 现身：6 核 12 线程，参数与 4600U 一致

IT之家 11 月 19 日消息 根据爆料者 @APISAK 的消息，AMD 新一代移动处理器 R5 5500U 已经出现在了 Geekbench 中，参数与 R5 4600U 相同。

如上图所示，R5 5500 为 6 核 12 线程，主频 2.1GHz，加速频率 4GHz，主要参数与 R5 4600U 一致。

IT之家了解到，R7 5700U 稍早前也出现在了 Geekbench 上，为 8 核 16 线程，1.8-4.3GHz，GPU 为 8 个计算单元，频率为 1.9GHz，CPU、GPU 频率均超 R7 4800U。

目前了解到的情况是，Ryzen 5000 移动处理器可能将有两种类型，分别为 Cezanne (Zen 3)和 Lucienne (Zen 2)，两个系列都是 GCN 架构的核显。从目前的爆料来看，5500U和5700U将是4600U和4800U的马甲，5600U和5800U才是真正的Zen 3架构。

AMD CEO 苏姿丰将在 CES 2021 发表主题演讲，有望推出 Ryzen 5000 移动处理器。2021 年的 CES 展将采用全数字化，将于 2021 年 1 月 6 日至 9 日举行。