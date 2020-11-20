如何得知所需软件是否支持新 MacBook，这份超详细的兼容测试可以帮你

（原标题：新MacBook能用旧软件？可能是最详细的兼容测试）

M1 版新 MacBook 的兼容性到底怎么样？苹果使用 M1 芯片的 MacBook 已经逐渐开始发货了，我们知道 M1 芯片基于 ARM 架构，和之前基于 X86 架构的 Intel 芯片有很大差异，因此新的 M1 版 MacBook 能否运行之前基于 Intel 版 macOS 开发的软件，就成了很多朋友关注的问题。

▲ 苹果 MacBook 换用 ARM 芯片

苹果采取了很多措施，来解决 M1 版 MacBook 的兼容性问题。

首先，对于现有的 X86 软件，苹果推出了 X86-ARM 的指令翻译方案 “Rosetta 2”，它可以让 ARM 平台的 macOS，直接运行绝大部分的 X86 软件。

从苹果的介绍来看，Rosetta 2 并不是在软件运行的时候，才翻译指令的，而是在软件安装时就做好了转换，因此它的性能还相当不错。

▲ MacBook 从 X86 迁移到 ARM，使用 Rosetta 2 实现对旧有 X86 软件的兼容，但并不完美

不过，Rosetta 2 并非完美，根据苹果官方的消息，在以下三种情况下，它无法对 X86 指令进行翻译。

1、内核扩展，也就是涉及到操作系统内核模块的指令没法翻译；

2、虚拟化 X86_64 平台的虚拟机，当前 M1 上并没有对应的虚拟化指令；

3、涉及 AVX、AVX2、AVX512 的指令，ARM 上没有对应的指令集，因此用到相关指令集的 X86 软件没法翻译。

▲ M1 版 MacBook 并不能兼容所有的 X86 软件

大部分 X86 软件并不会涉及以上内容，只用到普通的 SSE 系指令集。不过某些开发工具会涉及内核，某些高性能计算工具会使用 AVX 系指令集，因此如果想要用 M1 版 MacBook 作生产力工具，兼容性问题还是需要慎重考虑的。

除了使用 Rosetta 2 指令集翻译，M1 版 MacBook 最原生的兼容方式，当然就是基于 ARM 开发编译的软件。不少知名软件开发商，例如 Adobe，已经宣布产品将会全线新增 ARM 编译的版本，对 M1 版 MacBook 有着最完美的兼容。

那么到底 M1 版 MacBook 能兼容什么软件、不能兼容什么软件？一个个软件测试工程量非常大，而且软件们也处于不停的更新换代中。今天，就来给大家介绍一个查看 M1 版 MacBook 兼容性的好方法，这可能是最详细的兼容性测试了。

DoseitARM：https://github.com/ThatGuySam/doesitarm

当前，在 GitHub 上出现了一个关于 M1 版 MacBook 的兼容性测试项目 “DoseitARM”。在这个项目中，可以看到开发工具、影音工具、图形图像工具、剪辑工具等各种生产力软件的兼容性测试。其中，各类软件的兼容性又被分为几种不同的情况，分别如下：

· 兼容，原生兼容苹果 Silicon

· 兼容，通过 Rosetta 2 运行

· 不兼容，无法运行但在后续开发中支持（已存在兼容的非正式版本）

· 不兼容，只能在 Intel 版 Mac 上运行（未有兼容的版本，后续开发可能会兼容）

▲ X86 软件不同的兼容情况

由于这是在 GitHub 上的开源项目，因此这些兼容性测试结果还会不断更新。想要知道你关注的某个软件到底能不能在 M1 版 MacBook 运行，直接搜索列表中的这个软件的兼容情况即可。

▲ 列表中可以找到某个 X86 软件在新 MacBook 上的兼容情况和进展

可以看到，M1 版 MacBook 的各类软件兼容性还是比较乐观的，一些尚未兼容的软件，官方也有消息正在开发兼容的版本。在 “DoseitARM”项目中，还可以查看这些软件关于兼容 M1 芯片的官方消息和进度，相当不错。

总的来说，如果你想要了解某个软件是否兼容 M1 版 MacBook，不妨到这个 GitHub 项目上面看看，这可能是当前最为全面的 M1 版 MacBook 兼容性测试了。

苹果未来还会在更多 Mac 电脑上使用 ARM 芯片，参照之前 Mac 从 PowerPC 向 Intel 迁移的速度，ARM 的 Mac 兼容性应该会很快得到解决，期待有更多出色的 ARM Mac 产品吧。