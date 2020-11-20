股讯：疫苗分发计划推高美股，特斯拉汽车可靠性排名倒数第二

北京时间 11 月 20 日消息，市场对疫苗研发和分发计划的乐观战胜了对疫情的担忧，今天美股小幅收高。截至收盘，道指涨 44.81 点，涨幅为 0.15%，报收 29483.23 点；标普 500 指数涨 14.08 点，涨幅为 0.39%，报收 3581.87 点；纳指涨 103.11 点，涨幅为 0.87%，报收 11904.71 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：欢聚集团驳斥浑水做空报告，股价大涨近 17%

欢聚集团发表报告驳斥做空机构浑水的报告后，今天盘前交易中股价上涨 13.5%。欢聚集团在一份声明中说，“昨天，浑水发布做空我们的报告，引起投资者焦虑，干扰了市场，造成我们股价异常下跌。我们认为，报告存在数据错误、查无实据的说法、误导性的结论和对与公司相关信息的解释。”在浑水发表声称 YY Live 直播业务 “几乎完全是虚假的”，以及本周早些时候百度公布的以 36 亿美元现金收购 YY Live 业务的交易是不真实的后，星期三欢聚集团股价下跌 26.5%。作为回应，欢聚集团表示，浑水的报告表明，它对 “中国直播业务缺乏基本的理解”。截至星期三，今年以来欢聚集团股价累计上涨 39.5%，iShares MSCI China ETF 累计上涨 24.6%，标普 500 指数累计上涨 10.4%。The Schall Law Firm 宣布在对欢聚集团是否违反美国联邦证券法律一事展开调查，调查的重点是，欢聚集团是否披露虚假或误导性信息，或者向投资者隐瞒了重大事项。此外，Rosen Law Firm、Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC、Kehoe Law Firm 和 Glancy Prongay & Murray LLP 等律师事务所也对欢聚集团展开了类似调查。今天常规交易中，欢聚集团股价上涨 12.45 美元，涨幅为 16.9%，报收于 86.11 美元。

图 8：网易游戏业务营收连续 10 个季度破百亿元

11 月 19 日，网易发布了截止 2020 年 9 月 30 日的第三季度未经审计财报，净收入为人民币 187 亿元，同比增长 27.5%；归属于公司股东的持续经营净利润为人民币 30 亿元。这是自 10 月 2 日实施 1:5 拆股以来网易第一次发布财报。其中，在线游戏业务保持稳定增长，净收入为 139 亿元，同比增长 20.2%，连续 10 个季度录得百亿以上营收。网易有道净收入 9 亿元，同比增长 159%；创新及其他业务净收入 39 亿元，同比增长 41.6%。财报显示，网易 2020 年第三季度毛利润为人民币 98.9 亿元，上一季度和去年同期分别为人民币 97.9 亿元和人民币 78.7 亿元。在线游戏服务毛利润环比保持稳定，同比增长，主要得益于自研游戏净收入的增加，如《梦幻西游网页版》、《明日之后》和《荒野行动》，以及部分代理游戏收入的增长。第三季度，网易游戏旗舰 IP 产品表现稳定，《梦幻西游》电脑版和《梦幻西游》手游在 8 月相继推出了新资料片。《大话西游 2 经典版》及《大话西游 2 免费版》同期玩家口碑和产品收入表现优秀，《大话西游》IP 衍生动画《大话之少年游》在第三季度正式开播。今天常规交易中，网易股价上涨 3.72 美元，涨幅为 4.35%，报收于 89.22 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

图 10：与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 11：下跌的其他国外科技股

图 12：美联邦政府和 41 个州或于 12 月初对 Facebook 提起多起反垄断诉讼

4 名知情人士透露，美国联邦贸易委员会（以下简称 “FTC”）和数十个州的总检察长，计划 12 月初对 Facebook 提起一或多起反垄断诉讼。其中 1 名知情人士称，对 Facebook 进行调查的 FTC 员工，已建议 FTC 在联邦法院提起诉讼，包括纽约在内的多个州可以加入诉讼。据悉，可能多达 41 个州将参与对 Facebook 的诉讼。FTC 和各州尚未敲定如何起诉 Facebook。FTC 和 Facebook 均未就此置评。诉讼的焦点将是，Facebook 获得和保护领域市场份额的行为，违反了反垄断法律法规。今天常规交易中，Facebook 股价上涨 0.97 美元，涨幅为 0.36%，报收于 272.94 美元，盘后交易中一度下跌 0.44 美元。

图 13：特斯拉在汽车品牌可靠性调查中排在倒数第二，股价创新高

《消费者报告》星期四表示，在对 26 个汽车品牌进行的可靠性调查中，特斯拉排在倒数第二位。拉低特斯拉排名的是 Model Y。《消费者报告》称，Model Y“可靠性远低于平均水平，因此我们不会向消费者推荐它”，其质量问题主要在车身和喷涂方面。它还表示，“只有 Model 3 是可靠的。”Model S 的可靠性也低于平均水平，不再在《消费者报告》推荐车型之列，Model X 可靠性 “依旧低于平均水平”。特斯拉未就此置评。在《消费者报告》的最新调查中，马自达、通用别克和本田品牌的可靠性有所提升，受新推出的 SUV 车型的拖累，福特旗下 F、福特、林肯品牌也表现不佳。《消费者报告》称，Model Y 喷涂中被发现存在人的头发丝。特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)星期四发布推文称，“下周发布的软件版本将是特别的，在修复重大漏洞和增加新功能方面，它都将有根本性改进”。除即将成为标普 500 指数成分股外，特斯拉股价上涨的一个原因是市场对电动汽车的热情，认为电动汽车是汽车产业的未来。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 12.63 美元，涨幅为 2.6%，报收于 499.27 美元，创下有史以来新高。特斯拉股价盘中一度摸高 508.61 美元。