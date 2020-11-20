库克大砍 “苹果税”，网友：这是用 “富人税”养平民

（原标题：库克大发慈悲？30%“苹果税”直砍一半，网友：这是用“富人税”养平民）



一贯强硬的苹果，突然放低了姿态。

北京时间11月18日晚，苹果突然宣布了一项新政策：开发者在苹果App Store应用商店的佣金费率将从30%降至15%。

此消息一出，在行业内引起不小的震动。

APP Store 是苹果第二大核心业务，其在2019年创造了约500亿美元的收入，仅次于iphone营收。此外，30%抽成“苹果税”一直是业界争议的焦点，苹果也吃了不少官司，但一直不为所动。

而昨日，苹果却突然主动下调App Store抽成比例，而且直接砍掉一半。

究竟意欲何为？

100万美元是个门槛



任何优惠政策都有门槛，苹果也一样。要想享受这项政策，必须是年收入不足100万美元的小型企业或独立开发者。

按照苹果的官方说法，他们计划推出全新的App Store小型企业计划，该计划旨在大举推动数字商业和App创新，创造新的工作岗位，同时帮助小型开发者和独立开发者继续为Apple用户带来出色的软件。

而该计划的第一步便是降低App Store抽成比例。具体门槛如下：

凡是2020年所有App总收益不足100万美元的现有开发者，以及新加入App Store的开发者，均可参与本计划并享受15%的下调比例。

若开发者的App总收益超过100万美元额度，则按照标准的30％费率计费。

若开发者业务收益在未来的日历年低于100万美元额度，则可以在次年重新获得享受15%佣金的资格。

这对于小型企业或独立开发者而言，无疑是一项利好政策。

开发者在苹果商店推出任何APP都需要交纳一定比例的佣金，这部分佣金也被成为“苹果税”。此次下调15%费率，将显著提高他们的收益。

据悉，苹果App Store已拥有超过2800万开发者，180万款App。虽然苹果并未透露其中有多少将符合条件，但根据Sensor Tower公司分析，预计约有98％的开发者可以获得低佣金率资格。

穆迪的高级信贷官员拉杰·乔希（Raj Joshi）对此也表示，

“苹果宣布将收入不到100万美元的开发者的佣金率减半，这是一个积极的消息。”



值得注意的是，这并不是苹果第一次降低开发者的抽成比例。

2016年，它允许通过App Store享受订阅服务并超过一年以上的开发者，额外保留15%的收入。这项政策目前还在延续，并面向平台所有的开发者和大型企业。

相比之下，此次降税显然力度更大，而且是专门为了独立开发者和小型企业而来。

之所以如此，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）也表达的很明确，他说，

小型企业是我们全球经济的支柱，也是全球社群创新与机遇的脉动。App Store 一向是推动经济成长、独一无二的引擎，不但创造出数千万个新的工作机会，并为任何有精彩创意的人士铺下创业之路。

我们的全新方案将该进展持续向前推进，协助开发者为小型企业提供资金、大胆实现新创意、扩大团队规模，并继续开发可丰富人们生活的 App。

据悉，该政策将在2021年1月1日起正式生效，苹果公司也将在12月发布有关该政策的更多详细信息。

苹果亏了吗？



那么，摆出一副“一切为了开发者”姿态的苹果，真的是在拱手让利吗？

答案显而易见：并不会。



上个月，苹果在美国证券交易委员会（SEC）的年度文件中表示，降低其App Store佣金率可能会损害该公司的财务业绩，截至9月底的季度，App Store的收入为145.5亿美元，占该公司同期收入的22％。

如果面向平台所有企业降税，确实会给苹果财务业绩带来很大压力。

但它的前提条件是，只针对年净利润低于100万的开发者或企业有效，而这些人带来的收益影响微乎其微。

根据Sensor Tower公司分析，在2019年，苹果App Store营收总额的93％来自排名前1％的开发者，而那些营收不足100万美元的开发人员仅占其总收入的5％。由此推算，尽管180万款App中，小型企业占据了98%，但其在营收方面的影响也并不算大。

而且，一旦这些企业营收超过100万美元，那么它将恢复到原来30%的税收。

如此看来，苹果旨在利用“小额利润”做杠杆，来撬动更大应用市场。

从1%的营收来源，以及98%的小企业占比可以看出，当前App Store生态市场已经出现严重的两级分化，主要市场被部分巨头企业垄断，规模更大的小企业难以有发挥和生存空间。

而苹果此次让利，虽然是小额利润，但对于独立开发者和小型企业无疑有着巨大的吸引力。或许将刺激更多开发者创作出小而精的优质APP，为整个App Store生态增添活力。

更重要的是，苹果此举或许有望进一步帮助其缓解反垄断调查的压力。

近些年，苹果一直是反托拉斯监管机构的主要目标之一。尤其是旗下App Store 30%的高税收比例一直备受行业抨击。

在今年10月份，众议院司法机构反托拉斯小组委员在发布的一份报告中，明确强调苹果App Store产生了“超常利润”。据了解，2019年App Store生态系统促进了全球5190亿美元的商业交易，其中超过85％的交易流向了第三方。

目前，反托拉斯监管机构还未作出任何反馈。不过，苹果此举却引起了众多大型企业的愤怒。

大公司可不买账

苹果App Store收费政策一出，便受到了来自微软、Spotify、Match Group以及Epic Games等大型公司的猛烈抨击。

这些公司均不在其低佣金率政策之列。以Epic Games为例，其仅《堡垒之夜》（Fortnite）一款游戏APP每年在苹果App Store的营收就超过了10亿美元。

他们指控称，苹果的收费政策剥夺了消费者的选择，推高了应用程序的价格。

其中，Epic Games的创始人蒂姆·斯威尼（Tim Sweeney）表示，

苹果此举只是为了消除垄断批评，让他们能够摆脱对竞争的封锁，对大多数应用内购买产品征收30%的税，消费者仍将支付因苹果税而上涨的价格。



Epic Games是全球知名游戏公司，其旗下《堡垒之夜》用户数已超过3.5亿，是世界上最受欢迎的游戏之一。按照30%抽成比例，苹果仅从这一款游戏中就获利了数亿美元。

今年8月份，Epic Games因不满高比例“苹果税”公开向其发起挑战，它将《堡垒之夜》直接面向玩家出售，绕过了苹果App Store内置付费平台。

对此，苹果直接从App Store中删除了这款违规应用。随后不到一个小时，Epic Games 便向美国加州北区地方法院正式提交了针对苹果的民事垄断诉讼。

苹果受到此类诉讼邮件远不止这一次了。包括Spotify、Basecamp、Tile以及ProtonMail在内的多家企业均因App Store收费比例问题向其发起诉讼。他们甚至还成立了“应用程序公平联盟（”The Coalition for App Fairness），以共同向苹果App Store分成制度提出抗议。

但这些行动都没有人让苹果调整其抽成比例。而此次，苹果针对小型企业下调佣金率，在他们看来定是别有居心。如Spotify直接声称：

苹果的反竞争行为威胁着iOS上的所有开发人员，其最新举措进一步证明了他们的App Store政策是随心所欲的和反复无常的。

我们希望监管机构不要理会苹果的“表面文章”，并采取紧急行动保护消费者的选择，确保为所有人创造公平的竞争环境。

小结



值得注意的是，苹果App Store的30%抽成比例并不是业界最高。

Google Play抽成同样是30%，但其他部分第三方应用平台已超过了这一比例。比如腾讯移动游戏平台，其网游联运合作模式的分成比例是开发者60%、腾讯40%。

相比之下，却唯独苹果站在舆论的风口浪尖。有分析人士认为，“可能是因为苹果App store的付费用户相对安卓用户占比高很多，游戏公司从这个渠道获得的营收非常可观，因而对收益影响更大。”

不论原因如何，苹果App Store抽成比例已经备受诟病，并且已引起反托拉斯监管机构的调查。

但从苹果应对诸多诉讼案的表现来看，似乎并不打算主动做出让步。

对于苹果而言，一旦破例调整大型企业的抽成比例，不仅会带来巨大的经济损失，甚至还会威胁到长久以来建构的商业壁垒。

有网友认为，Epic等企业发起的诉讼反而加重了税收模式。下调15%佣金率以平“民愤”，然后继续向可“富人”受重税。



对于苹果此举，你怎么看？