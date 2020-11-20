纸平凡而不简单，可以帮助我们抗击新冠病毒

北京时间 11 月 20 日消息，据国外媒体报道，造纸行业已有数千年历史，尽管它已是人们生活中司空见惯的事物之一，但在今年新冠疫情中表现不俗。

中国古代科学家掌握了造纸技术，其最初功能是一种记录信息的方式，迄今中国仍保存下来大量古代书籍。但纸的用途远不止于此，中国古代还制造了一些纸质物品，例如：纸帽子、纸床单、纸伞、纸腰带、纸鞋子、纸窗帘、纸床垫、纸窗户，甚至还有纸盔甲。南唐时期士兵身体上裹着纸质铠甲，可以抵挡利箭攻击，南唐也组建了极具战斗能力的 “白甲军”。直到 19 世纪末，中国南部和西南部的古老村庄仍在继续使用树皮纸制作的防护服。

时至今日，造纸业与其他行业一样，也受到了新冠疫情的冲击影响，今年 4 月，欧洲多家造纸厂完全停产，预计造纸业市场规模从 2019 年 8966 亿美元萎缩至 2020 年 8688 亿美元。

但是专家分析，造纸业将于 2021 年复苏，到 2023 年，预计将达到 1031 亿美元的市场规模新高，这是如何形成的呢？事实上，从新冠疫情一开始，纸张就是新冠病毒全球传播的 “核心故事”……

今年 3 月份，当全球陷入疫情恐慌时，出现了厕纸严重短缺的困境，人们开始纷纷囤积厕纸，在英国艾塞克斯郡等地区，一些被称为 “沼泽辊强盗”的有组织的犯罪团伙，试图通过抢劫获取这种突然变得非常紧俏的日常商品，当地广播电台和游乐场将厕纸作为奖品，随着人们需要日益增多，澳大利亚一位 “经销商”开始在 eBay 网站上以每卷 100 美元的价格出售厕纸。

厕纸恐慌

2、疫情期间，世界各地居民开始囤积厕纸。

实际上，厕纸供应从未出现真正意义上的短缺，尤其是许多国家（例如美国），都是自给自足状态。迄今还不清楚为什么会出现如此大规模的疫情物资恐慌，澳大利亚的厕纸恐慌始于该国出现首例确诊新冠病毒死亡病例，其他国家和地区出现的恐慌事件与网络发布厕纸供应链断裂的传言有关。当厕纸供应链满足暂时激增的居民需求时，这场恐慌最终平息了下来。

令人难以置信的是，此前也出现过类似的厕纸恐慌危机，1973 年 12 月 19 日，美国电视节目主持人约翰尼 · 卡尔森（Johnny Carson）开玩笑说：“你们知道，这些日子里我们遭遇了各种各样的物资短缺…… 但你们听说过近期的情况吗？我不是在开玩笑，我在报纸上竟然看到厕纸出现短缺！”于是，许多居民开始一场疯狂的竞争性采购，在商场超市寻找每一卷厕纸，该事件与今年发生的厕纸恐慌一样，那时的造纸量并不短缺，而整件事是一个误解，源自美国威斯康星州一位政客的新闻发布。

3、实际上，厕纸从来没有真正短缺过，尽管新冠疫情可能引发囤积厕纸的更长期趋势。

现今全球造纸业处于蓬勃发展状态，厕纸、面巾纸、厨用纸巾的需求多年持续增长，在疫情爆发初期，一位专家分析推测称，新冠病毒可能引发人们长期性囤积厕纸，最终增大厕纸销量。

许多公司当前将造纸业扩展到医疗纸巾领域，外科口罩和手术服通常都是用纸制造的，许多公司已暂停其他产品生产线，开始转向疫情个人防护品生产。即使在平时，医疗机构也要处理大量一次性纸张，美国每年浪费接近 90.7 万吨的纸张和纸板。

疫情期间速测试纸具有重要意义

然而，随着科学技术的飞速发展，纸张还有一个更令人惊讶的医学用途——快速检测纸，纸的一个特性是可以产生 “毛细管作用（capillary action）”，也就是说，在没有任何辅助的情况下，纸一端接触液体，最终在毛细管作用下能将液体转移至纸的另一端。例如：一个颇受欢迎的课堂实验是将几条纸巾浸泡在有颜色的水中，然后学生们观看带有颜色的水如何突破重力向上延伸。

在一个典型的快速测试中，毛细管作用被用于传输液体，例如：血液，它能穿过一条纸带，该纸带上附有抗原分子，人们可以直接观察液体在纸带毛细管作用下如何与抗原分子结合。当抗原分子与液体中的病毒微粒结合，会发出荧光，或者导致测试纸带上出现暗色条带。

4、像这样的新冠病毒快速检测是证明纸张在大流行中至关重要的另一种方式。

具有毛细管作用的纸被广泛用于多种常规检测，例如：检测怀孕、尿道感染、艾滋病毒感染和饮用水中的毒素等。目前已有一些速测试纸用于确定某人是否产生新冠病毒抗体，并且有助于科学家跟踪分析疫情的进展。

目前，美国政府高层希望这种速测试纸能够帮助经济重回正轨，近期美国食品和药物管理局（FDA）批准了一种信用卡大小的新型纸质检测设备，该设备通过检测新冠军病毒表面的特定蛋白质，只需 15 分钟就能检测出相应的结果。美国花费了 7.6 亿美元用于病毒检测，只要在感染的第一周内使用，检测结果就能达到 95-100% 的正确率。

同样，英国首相鲍里斯 · 约翰逊公布了一项大胆计划——“登月行动（Operation Moonshot）”，即每天对 1000 万英国居民进行新冠病毒检测，相当于每周对全部英国居民进行一次检测。而该计划所依赖的核心技术就是速测试纸，如果此项技术完善，速测试纸将在疫情检测方面发挥重要作用。

造纸业另一个发展前景是抗菌纸

詹姆斯 · 克罗珀尔纸业公司市场主管理查德 · 布雷斯韦尔（Richard Bracewell）说：“我们根据市场需求灵活调整生产，并推出新产品来满足市场需求，其中一种产品就是抗菌纸卡，纸卡上嵌入抗菌银离子，银离子能与细胞或者遗传物质结合在一起，阻止细菌和病毒自我复制。”

此前，这种抗菌纸技术主要用于制作医疗和保健文档，防止 MRSA 等病原体传播扩散。近期，詹姆斯 · 克罗珀尔纸业公司将抗菌纸技术应用于猫科动物冠状病毒检测，发现该抗菌纸仅在两个小时内就能将病毒微粒活性降低 95% 以上，目前该公司出售的抗菌纸张适用于任何需要定期检测处理的物品，例如：包装或者贺卡。

当前食品卫生问题越来越令人担忧，并引起了社会各界的关注，佛兰克尔公司生产一种可以和食物垃圾堆肥处理的食品包装，该包装不到 12 个星期就能完全生物降解。由于其显而易见的优点，消费者已不再愿意接触日常塑料吸管或者搅拌器等，与此同时，部分学校食堂已开始提供盒饭，避免学生们在食堂聚集就餐。

佛兰克尔公司首席执行官、创始人乔 · 佛兰克尔（Joe Frankel）解释称，即使在餐厅，也开始更多地选择一次性包装，尽可能减少员工的工作量，为了满足这些需要，他们推出木制餐具套装，以及新型生物可降解的托盘和盒子。病毒疫情至少会在未来几年持续存在，而社会对具有绿色环保的行业需求将比以往任何时候更加强烈。

5、乌克兰疫情期间，一名选民戴着塑料手套在选票上签名。

当然，造纸业某些领域也承受着巨大冲击！

伦敦毕泽尔纸业公司主管尼克 · 毕泽尔（Nick Bizzell）说：“我们为酒店提供了大量纸质产品，受疫情影响该部分销售额出现了明显下滑，为了应对该情况，公司不得不削减开支，包括裁员和出售公司车辆。”

据了解，毕泽尔仍对造纸业发展保持乐观态度，他认为，如果疫情好转，预计造纸行业将恢复正常，疫情封闭对造纸业的影响很大，因为疫情期间许多酒店不得不关闭。总体而言，在疫情之前造纸业发展一直很健康，很稳定。对某些类型纸张的需求，例如：办公室使用的 A4 纸，在与电脑无纸化办公的竞争中失利后，近几十年来一直处于萎缩，但总体而言，造纸行业仍在不断增长。

近几个月，纸张艺术更多地进入人们的视野，在经历了几个月的疫情封锁和社交活动中断后，DIY、手工纸艺、艺术和烘焙等实用性爱好近期经历了一次复兴。

6、像手工折纸这样的爱好在疫情封闭的几个月里开始悄然兴起。

今年 3 月，英国各地数千扇窗户上都贴满了五颜六色的彩虹图片，其中很多都是孩子们新手绘画的，以表达对一线疫情工作人员的支持。今年 5 月，英国《卫报》报道称，网络在线搜索缝纫、剪贴纸和编织教程的人数激增。但关于纸张销售的影响，目前还没有公开的统计数据。毕泽尔透露称，我们发现人们对用于教育、艺术和设计的纸张更加感兴趣。

虽然现今的纸张可以保护我们免遭病毒感染，避免我们感觉生活无聊，而不是像中国古代可作为士兵穿着铠甲，我们仍将它作为一种宝贵的生活物资。