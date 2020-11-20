字节跳动副总裁谢欣：飞书制定的是 5-10 年的目标，暂不考虑盈利

11 月 19 日晚间消息，飞书首秀推出全新版本 “π”，包含新的飞书邮箱、飞书表格、飞书文档、飞书妙记等功能。发布独立 App“飞书文档”，并对视频会议、即时沟通等功能进行了大的更新升级。

在接受媒体采访时，字节跳动副总裁谢欣表示，飞书制定的是五年、十年的目标，这是非常长期投入的一件事情，而且是要跟着客户共同发展的事情。

“过去二十多年，我们使用 word 的方式几乎没有改变。即使如今使用着最新的电脑和智能手机，但很多人却沿用着过去的工作方式和工具，这太对不起这个时代了。”回顾字节跳动做飞书的初心，谢欣表示，字节跳动成立的最初几年，试用过国内外所有主流的办公软件，但没有一个可以完全满足公司的需求。基于对 “生产力工具缺乏变革、工具不应管控人而要激发人、B 端产品应具有和 C 端产品同样友好的用户体验”三方面的思考，字节跳动启动了飞书项目。

据介绍，作为企业协作平台，飞书从底层打通了 IM、日历、文档、邮件、视频会议等基础应用，用开放平台衔接业务应用。

飞书文档还发布了三个新功能：思维笔记、多维表格、双向链接。视频会议方面，飞书会议人数上限提升到了 1000 人。飞书还上线了直播功能，可把飞书会议直播给内外部的用户，支持百万级在线观看。

飞书总裁张楠表示，以前的文档里主要是文字、表格等静态的文本内容；现在，内容表达的形态更加丰富了。用户可以在飞书文档中 “插入一切”，无论是音视频、文件、表格，还是流程图、投票、沟通群。同时，飞书文档不仅仅是多人协同编辑，更是能促进团队成员思维碰撞。此外，飞书文档设计初始就为移动而生，具有良好的跨设备体验。基于飞书的文档模块，飞书文档 App 作为一款独立应用也正式单独对外发布。

在谈到飞书的商业化时，张楠提到，中国 to B 市场才刚刚起来，未来的商业化前景，其实应该看更长的时间。所以在这个阶段本身飞书是不是盈利不是最关心的事情。

他表示，长线来看，这个市场不仅是产品和产品之间在竞争，也是飞书的客户和其他产品的客户之间在竞争。