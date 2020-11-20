没有数字化软件支持的高精尖装备，将变成废铜烂铁

国内制造业的现状可以用四个字来形容：缺芯、少魂。

缺芯：缺芯片之芯；

少魂，少工业软件之魂。

几十年前，利用著名的油泥模型，以图纸为基础，样件为驱动的串型研发模式，才能制造出汽车。

而近些年很多公司以软件为基础、仿真为驱动的设计模式，例如 CAD。

那么，未来的工业产品设计该怎么做？数字化如何赋能制造业企业？走向智能研究院执行院长、中国发明协会常务理事赵敏在 2020 金蝶云全球用户大会的演讲中，带给我们关于制造业数字化转型的思考。

数字化给企业带来什么？

从去年开始起，很多人开始讨论数字孪生的概念。

未来的产品研发，一定是以产品为核心，在工业软件的支撑下，利用软件定义方式研发，以数字孪生作为驱动的模式，这也引发了很多人的思考。

大趋势下可发现，物理空间里面很多实体要素，都有了数字空间的数字影像。

例如将机器、设备、产品逐渐做到了在数字空间有了的映射。因此物理空间实体要素加速数字化，进入到数字空间是一个重要趋势。

研发和管理数字化软件定义了什么？

赛博空间，作为在计算机以及计算机网络里的虚拟现实，将精确地刻画实体设备和业务活动数据结果。因此诸如 CAD 软件都是刻画实体设备，包括一些产品数据管理软件。

而这些软件还将人的活动、资金的流向、业务、销售都管理起来。

赛博空间或数字空间定义数字躯体，可以是物理空间任何一样东西也可以是我们的活动，也可以是人、产品、活动的属性。

这样就可以突破时间、空间的限制，让赛博空间里面的所有要素都彼此互联，而且关系确定、易于控制，以应对外部系统的高度不确定性。

实现赛博空间加物理空间要素之间的互联、互通、互控，是我们要做到的。

从产品本身数字化来看嵌入式软件

我们可以设想，如果没有交互该怎么办？

那些嵌入机器设备当中，在一个芯片里面做长期助手，精准地支配机器运转，以边缘计算方式快速处理各种各样的信息，可以让机器设备变得更可控、更可靠，并以更优的方式生产产品。

对于这样软件的叫做软装备，工业软件是工业装备当中的软装备。

软装备一种是非嵌入式、交互式的，例如 CAD、CFCD、ERP 这些软件，另一种是嵌入到机器设备里面，类似 PLC，包括很多的装置当中、仪器仪表、工艺设备、DCS，包括传感器。

因此如果将先进设备中的工业软件去掉，所有东西都变为废铜烂铁。

例如汽车领域。

大众高尔夫这款车里面有多少电子控制单元？有七十多个。每一个电子控制单元就是一台小电脑，在不同的位置负责控制不同的部分，例如 ABS 防抱死系统、刹车、空调、尾管控制等。

汽车一定要有电脑把所有的东西集成起来，但是这里面的软件代码量最少两千万到七千万行之间，代码的数量主要取决于车的配置。

如果你想买诸如奥迪 A8 系列的进口车，至少 50% 的钱是在买车载软件，而这款车软件的代码数量高达一亿两千万到一亿五千万行之间。

而波音 787 的软件数量已经达到十亿行代码，大约有两千个传感器。

新一代信息通信技术 ICT 不断融入过去传统没有数据输入输出的机器设备，让我们拥有更好、更聪明、更可靠、精度更高、更可控的机器设备。

数字化软件究竟定义了什么？

在物理空间，有了数据的输出，就有了想象和处理空间。

既然谈到互联互通互控，我们可以感受到，设备已经在数字空间有了映射，在物理空间、赛博空间里各种要素都在加速网联化。

特别上云之后不是一般的网络连接，而是可以利用云的算力，包括存储服务，可以更好实现连接。

疫情影响下，国内大范围开启上云运动，所以工业 4.0 造就新工业革命，在不断促进数字化转型。

而新基建内容之一是工业互联网，要把人机物（人机料返还）连接起来，是从工业云平台一步步发展形成的。

实际上所有的这些工业互联网平台，绝大部分都是从工业云平台过来，有了云后专门面向工业来提供服务，就有了工业云。

具体怎么走？

第一步，让工具上云；

第二步，让业务系统上云；

第三步，让高危、高价值的设备上云；

第四步，开发工业 App，形成生态。

如果没有功能丰富强大的 App 作为支撑，工业互联网平台的功能一定受限。

工业互联网平台带来的价值

1、万物互联为根本。

作为一款工业互联网平台，本身应该去连接万物。以更轻盈、离散、动态的方式将企业的机器、设备、原材料、系统、产品等连接起来，并能够优化配置工业资源。

2、不要忽视对效益的提升。

打造基于制造资源的泛在连接、数据弹性供给和高效配置的工业互联网体系，能给资源配置带来更好的优化作用。因此如何优化配置工业资源和制造资源，一直是很难解决的话题。

但工业互联网本身哪怕给全球企业带来 1% 的提升，那就是上万亿美元的优化结果。

3、数据洞察带来很高价值。

根据工业大数据分析结果表示，洞察物理世界的行为一直在发生，但没有办法观察到的物理活动细节，可以通过监控物理空间设备的活动信息，将细节搞清楚，这就需要大数据分析。

工业大数据分析用不同的模型处理如 AI，将很多业务实现自动化，这样可以做好企业的研发、生产和管理的决策，数据洞察也就带来了价值。

4、软硬件重构带来了全新的世界。

工业互联网不断地将原本捆绑得很紧的软件、硬件在功能上解构。

此前的工业软件需要一张图，需要购买安装，如今软件可以上云，可以通过 App 的方式向大家展现，非常方便、快捷。

工业互联网平台不断重组、重构，赛博空间不再靠设备用完全精确映射的数字来支撑，而将原来数字孪生体打得更散并不断重构，进而建立更好的连接关系。

写在最后

工业软件的诞生承装人类知识，给制造业带来很大的变化。

正如北宋毕昇的活字印刷术，工业革命后以图纸定义产品，如今以数字化软件重新定义制造业。

未来，我们生活的场景将是：软件无处不在、数据无处不在、云无处不在、定义无处不在。