消息称小米 11 系列将首发骁龙 875：1 月份就能买到

根据此前官方公布的消息，高通将于 12 月 1 日举行骁龙技术峰会，届时明年主流旗舰标配的新一代移动平台骁龙 875 将正式亮相，同时据此前多方透露的消息，三星也将有望提前在明年 1 月全球首发搭载该芯片的全新 Galaxy S21 系列机型。而作为国内手机厂商中一贯首发高通最新旗舰芯片的小米，也将有望提前推出全新的小米 11 系列。现在有最新消息，近日有数码博主透露称，该机最早可能在 1 月就能买到。

据知名数码博主 @数码闲聊站 最新发布的消息显示，高通骁龙 875 的首批厂商有小米（含 Redmi、黑鲨）、vivo（含 iQOO）、欧加（OPPO、realme、一加）等，有好几家不抢首发的都是 1 月份就会上市发售。而极有可能在国内首发骁龙 875 的小米 11 系列预计 1 月份就能买到，发布时间则可能是 12 月底或 1 月初。如果该消息属实的话，那么明年 1 月的开年旗舰大战是非常激烈的。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米 11 系列依旧会提供小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，二者均将继续采用挖孔屏方案，其中前者将采用直屏设计，而后置则有望采用的是双曲面屏。此外，根据此前曝光的消息，全新的小米 11 系列旗舰最大的看点就是将首发搭载骁龙 875 处理器，这将是小米第一次使用 5nm 手机芯片，采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”，跑分突破 70 万也就是轻轻松松的事。

据悉，全新的小米 11 系列旗舰将有望在明年第一季度与大家见面，不出意外的话将成为国内首发骁龙 875 移动平台的开年旗 舰。更多详细信息，我们拭目以待。