陪玩平台涉黄乱象频发，仍需探求成熟盈利模式

今年以来，游戏陪玩平台经历了数年的爆发后趋于平稳发展。有数据显示，现阶段，游戏陪玩市场规模已达百亿左右。

而王思聪在 “比心陪练”APP 注册成为陪玩师接单，一小时收费 666 元的消息引发众人关注，不仅让比心平台成功出圈，也让其他陪玩平台顺势收获知名度。

随着游戏陪玩市场 “复活”，越来越多的直播平台也入局其中，涉黄乱象及争议日益频发。陪玩平台如何探寻合法合规地发展、如何找到成熟的盈利模式，成为必须要面对的问题。

从业人员素质参差不齐，陪玩平台涉黄乱象频发

近年来，陪玩作为游戏产业中的衍生需求，长期游走于灰色地带。在日趋庞大的用户需求及电竞游戏的火爆等共同推动下，游戏陪玩市场迅速发展，并得到资本市场的青睐。

然而，伴随着越来越多资本、玩家的投入，陪玩平台在发展的过程中，面临的合规问题也开始显现。

点开大多数陪玩 APP 不难发现，信息流上会有陪玩者发布的动态，多为吸引用户而设，所以大多是美女、帅哥的照片，包括一些身材照等，不过真实性存疑。

有陪陪对记者表示，很少有人用自己的照片，虽然平台要求上传本人头像和语音，但使用好看的网图也不会受到限制。“我知道的人很多都是用网图的，老板们也是看声音，并不会太纠结于头像是不是本人。”

陪玩者资质申请也非常简单，几乎没有门槛，陪玩者、用户整体素质参差不齐。也有部分平台推广时，主动贴上 “美女陪玩”等标签打擦边球，软色情争议频现。

今年 8 月，人民网报道指出，比心 APP 涉黄，其平台上一些女陪练在幕后团伙指挥下，主动向玩家们兜售 “深夜服务”，主要包括视频裸聊和性服务。此外，平台玩家年龄审核不严，未成年人不在少数。

对此，比心回应表示，针对当事人账号，已采取账号冻结、列入黑名单风控系统等措施。此外，比心表示该平台坚持开展净网活动，目前累计永久封禁涉黄账号超过 2 万个。目前已上线 “人脸识别、强化未成年人保护模式”等技术手段和方法，切实履行平台监管责任。

比心陪练副总裁杜明江在接受媒体采访时表示，目前比心已建设超过 400 人的风控审核团队，以 “机审 + 人审”结合的方式增强审核力度。

一个月后，陪玩应用 “猎游”APP 也被举报存在涉黄低俗内容情况，广东省网信办等责令其暂停更新 “交友”频道 30 天，开展全面整改，进一步完善信息内容审核机制，做好用户分级分类管理。截至 9 月 3 日 12 时，猎游共封禁 185 个账号，禁言 101 个账号，排查删除违规内容 32 条。

记者发现，尽管不少陪玩平台在聊天界面中设置了很多违禁词，但仍然不能完全禁掉私下交易。而这难免为涉黄乱象留下更多空间。

一位比心平台的陪陪对记者表示，“一般不能直接给微信号之类的，可能会被平台封号，但是用户下单后，再输微信号就可以。这种平台之外的交流几乎不可避免。”

天花板渐近，陪玩平台需探求成熟盈利模式

数据显示，2017 年我国游戏陪玩市场规模仅为 1.82 亿元。不过，随着陪伴生意走上风口，《王者荣耀》等多款可以组队的爆款手游出现，游戏陪玩也迎来发展机遇，陪玩行业形成爆发式增长，一度颇获资本青睐。

2017 年 9 月，移动电竞开黑陪玩平台 “猪队友”宣布完成数百万元的天使轮融资，投资方为纪源资本 GGV。另据 “电竞帮”创始人王建透露，公司于 2017 年 9 月获 1000 万天使轮投资，投资方为人人游戏以及 5173 游戏网。同年 11 月，“暴鸡电竞”宣布获得红杉资本的投资，并完成了共计 4500 万元的 A 轮融资。

进入 2018 年后，陪玩领域依旧备受资本推崇，游戏社交平台 “捞月狗”宣布完成 2 亿元 C 轮融资；“暴鸡电竞”宣布获得启明创投领投 1500 万美元的 A + 轮融资；“比心陪练”获得由 IDG 资本领投的数千万美元的 A 轮融资，估值达到 1 亿美元，彼时，“比心陪练”称平台月流水超过 2 亿元。

然而 2019 年至今，几乎没有陪玩平台获得资本输血，市场整体开始趋于冷静。失去融资后，“猪队友”、“电竞帮”等曾经活跃的陪练平台，如今已大多在应用商店中消失。

不过，在直播的带动下，陪玩市场仍然有新入局者。游戏直播平台触手、虎牙和斗鱼先后开设游戏陪玩业务，公开招募陪玩主播并公布陪玩分成体系。其中，斗鱼和虎牙还设立了陪玩公会体系。直播平台的加入，使得陪玩市场活力增加，竞争也开始激烈。

据了解，陪玩平台的核心收益主要来自于订单抽成，以及出售虚拟道具赚取收益等。这种商业模式利润有限，相对应的平台商业转化率较低。

今年 7 月比心发布的《游戏陪玩白皮书》显示，比心平台上认证的游戏陪练大神共有 297 万多个，其中有超过 129 万的陪练师通过分享游戏技能赚到钱。全职陪练平均月收入为 7857 元，兼职平均月收入 2929 元。

“虽然游戏陪玩市场发展潜力依然存在，但天花板终将到来，流量红利期过后，陪玩平台如果找不到成熟的商业模式，很难谈以后。”业内人士对蓝鲸 TMT 记者表示。

比心陪练作为头部平台，开始加速电竞产业布局，以期得到更多流量。游戏陪玩平台 “皮皮”也参与推动游戏陪玩师成为正式职业，以加速产业正规化。

艾媒咨询分析师李松霖认为，陪练平台需挖掘出更多的盈利模式，如平台拓展游戏资讯、直播等游戏产业链条上的延伸业务。“一般热度周期较长的爆款游戏也就大概半年到一年左右，在游戏审批门槛提高的大背景下，仅仅依靠爆款游戏陪练陪玩交易，盈利局限性较高。”