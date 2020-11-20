Redmi Note 9 系列发布时间官宣：11 月 26 日三剑齐发

IT之家 11 月 20 日消息 Redmi 官方刚刚正式公布了 Redmi Note 9 系列的发布时间，将于 11 月 26 日晚上 8 点 “三剑齐发”。

官方称，Redmi Note 9 系列 “是全球亿万用户的期待，是我们所有的向往。是小金刚品质、极致性价比，是高端产品大众化。影像！性能！续航！用 400 天，磨三把剑。”

官方还放出了新机的渲染图，图片显示该机后置摄像头模块采用圆形居中设计，内含四颗摄像头，旁边是一颗闪光灯。

根据官方的说法，Redmi Note 9 系列将包含三款机型，猜测分别是 Redmi Note 9 4G、Redmi Note 9 5G 和 Redmi Note 9 5G Pro，前两者此前已经亮相工信部。

IT之家了解到，爆料显示 Redmi Note 9 标准版采用 6.53 英寸 2400*1080 分辨率左上角单孔屏，前置 1300 万像素自拍摄像头，后置 4800 万像素 “奥利奥”矩阵三摄，搭载天玑 800U 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 22.5W 快充，机身尺寸为 161.96×77.25×9.20mm，重 200g。

Redmi Note 9 Pro 采用 6.67 英寸居中单孔屏，2400×1080 分辨率、120Hz 刷新率与 240Hz 触控采样率，支持 30-120Hz 多档变速。搭载骁龙 750G 处理器，内置 4820mAh 电池，支持 33W 快充，前置 16MP 摄像头，后置四摄将全球首发 108MP HM2。机身尺寸为 165.4×76.8×9.0mm，重 214.5g。

Redmi Note 9 5G：

Redmi Note 9 Pro 5G：

Redmi Note 9 4G：