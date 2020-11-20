钟南山：5G 等技术为疫情防控提供了更多先进手段

11 月 20 日上午消息，在今日举办的 2020 中国移动全球合作伙伴大会上，中国工程院院士钟南山发表讲话。他表示，随着 5G 人工智能物联网、云计算、大数据等信息通讯的技术的日渐成熟以及深入的应用，医务工作者将拥有更多先进的手段对疫情进行精准的防控。跨越地理的障碍对病人开展及时有效的诊断和医治。

钟南山说：“当前 5G 正引领着一批科技革命和产业变革，作为一个医务工作者我对 5G 未来充满期待。5G 新基建的推进正在为智慧医疗夯实了基础。远程手术、远程应急救高度的依赖质量优的 5G 网络。第二是 5G 等信息通讯技术的创新应用，正在为医疗行业赋能，疫情之初我们大数据分析了 1000 多名新冠肺炎的情况，了解他的潜伏期，特征、实践证明作用很大。而且对国际上也起了一个很好的启发的作用。我们也通过了将近 100 万张的 CT 采用 AI 人工智能的分析帮助医生诊断新冠，知道如何预测重症的患者，我们能够采取一些更好的医疗手段预防。”

以下为钟南山讲话全文：

各位领导，各位嘉宾大家上午好。很高兴通过视频的形式参加 2020 中国移动全球合作伙伴大会。

今年新冠疫情来袭，经过全国的上下共同努力，疫情的防控取得了重大的阶段性的战略成果。我看到中国移动的一些一线的员工积极的投入到抗疫防疫的工作中，用信息化的手段护卫了人民群众的安全。

此次大会如期举行也是不容易的，说明我们在先进的医疗技术信息手段的助力下，常态化的疫情得到了明显的控制。在此我向信息领域的工作者表示衷心的感谢！

当前 5G 正引领着一批科技革命和产业变革，作为一个医务工作者我对 5G 未来充满期待。

5G 新基建的推进正在为智慧医疗夯实了基础。远程手术、远程应急救高度的依赖质量优的 5G 网络。第二是 5G 等信息通讯技术的创新应用，正在为医疗行业赋能，疫情之初我们大数据分析了 1000 多名新冠肺炎的情况，了解他的潜伏期，特征、实践证明作用很大。而且对国际上也起了一个很好的启发的作用。我们也通过了将近 100 万张的 CT 采用 AI 人工智能的分析帮助医生诊断新冠，知道如何预测重症的患者，我们能够采取一些更好的医疗手段预防。

随着 5G 人工智能物联网、云计算、大数据等信息通讯的技术的日渐成熟以及深入的应用，医务工作者将拥有更多先进的手段对疫情进行精准的防控。跨越地理的障碍对病人开展及时有效的诊断和医治。

相信在各方携手的努力下，以 5G 为代表的信息通讯技术一定能够助力提升医疗智能化的水平，为社会创造更大的价值更好造福人类。

最后，祝大家身体健康万事如意，谢谢大家！