华硕推出 Chromebox 4，最高可选 i7-10510U，约 1900 元

IT之家11月20日消息 华硕新款 Chromebox 4 现已发布，正如其名，这是一款运行 Chrome 操作系统的 mini PC。

从外观上看，Chromebox 4 与其前身（Chromebox 3）非常相似。两者均以黑色为主，中间突出 Asus 徽标，左上角则是 Chrome 徽标。

它们的大小也一样，均为 5.85 x 5.85 x 1.58 英寸，支持 VESA 支架，但华硕表示他们在内部做了很大的升级。

IT之家了解到， Chromebox 3 搭载的是英特尔第 8 代处理器，而 Chromebox 4 升级到了第 10 代处理器。华硕表示，这些将带来 “更快、更流畅和更节能的体验”。

新的 Chromebox 4 可选英特尔赛扬 5205U 或 i3-10110U、i5-10210U 以及 i7-10510U 四款处理器。（均为 15W TDP）。

其他规格，Chromebox 4 支持 4GB 或 8GB 内存（DDR4-SO-DIMM）以及最多 256GB 的 M.2 固态硬盘。

其他方面，该机包括 HDMI 2.0、USB-C 3.2 Gen 1（支持电源传输和 DisplayPort）、USB 3.2 Gen 2 Type-A 等。该电脑支持双频 802.11ax Wi-Fi 6 无线网络，并拥有一个散热风扇，支持同时连接三款显示器。

此外，华硕 Chromebox 4 还拥有教育版，内置了一系列教育应用程序。

华硕 Chromebox 4 将于 12 月在北美上市，起价为 289 美元（直接换算约1901元）。