宠物看病也搞 “云诊断”吗

在线问诊很多人已经不陌生。那么，近期网上开始出现的宠物 “云诊断”、“云治疗”业务，你是否有所了解？



对于很多 “铲屎官”而言，一旦发现 “主子”状态有异常的话，就可以通过在线问诊的方式，实现简单治疗。这，似乎正在逐渐成为一种趋势。

那么，现在的宠物 “云诊断”市场是个什么模样？

宠物 “云诊断”照搬在线医疗模式

“现在国内有好几家团队在做宠物在线医疗了。”

今年年中，受在线医疗行业的启发，李涛和几位朋友在厦门开始创业，公司专注于宠物在线医疗服务。李涛告诉懂懂笔记，早在创业之前，他和朋友仔细了解了宠物医疗行业的现状，而目前国内众多宠物在线诊疗机构中，最早的一家成立于 2015 年。不过，市场基本上还没有形成规模化地运作，绝大部分都是年轻的创业团队。

对此李涛认为，随着国内的用户逐渐认同在线医疗，爱宠人士也会逐渐认可宠物在线诊疗的相关业务，“宠物在线医疗的模式，和我们常人的在线医疗基本相同，并没有什么神秘感。”

聊及商业模式，李涛强调：和目前认知的在线医疗相同，宠物在线医疗靠的也是症状描述、图片诊断，确定宠物的疾病后照方抓药。目前的服务可以在线诊断部分简单疾病，例如宠物常见呕吐、腹泻、中耳炎等。

“我们的（诊疗）平台刚刚上线，能支持文字、语音、图片诊断，视频诊断还在开发中。”至于平台上的医疗资源，他表示和人的在线医疗一样，也是和宠物医院、执证兽医合作，早期都是平台邀请兽医、宠物医院入驻，后期会开放兽医申请入驻。

平台首期邀请入驻的宠物医院和兽医资源，基本上集中在一、二线城市，诊疗经验比较丰富。李涛希望先 “放水养鱼”，所以宠物在线诊疗的服务是免费的，每次诊疗，平台还会支付兽医 30 元诊疗费用，“现在公司也拿到了 Pre A 轮的融资，所以先以免费诊疗吸引用户，建立口碑吧。”

在李涛看来，未来平台肯定要做收费诊疗的，公司已设计好了一整套在线诊疗的佣金模式，根据执证兽医经验的级别不同，收取用户 60~100 元费用，其中 50%~60% 佣金给予负责线上注册的执证兽医。

同时，平台还会融入医美电商的模式，如果宠物初步诊断为比较严重的疑难病症，如猫犬瘟、细小病毒，或者猫狗绝育手术，会推荐用户到区域内合作的宠物医院就诊，同时赚取医院的佣金。

对于赚钱的方式，李涛言语中并无保留：“现在与我们合作的宠物医院有 58 家，上海、深圳、广州、福州以及厦门都有，第四季度会集中精力拓展二、三线医院合作。”他的目标，是在 2021 年底之前在全国范围拥有 200 家合作宠物医院，入驻的持证兽医达到 300 人。

人会生病，宠物也一样，也需要医疗。他眼中的市场 “很大”，也很有 “潜力”——相关数据显示，2019 年国内犬猫养宠人数达 6120 万人；而根据艾媒咨询发布的数据显示，2020 年中国宠物行业市场规模为有望破 2000 亿元，高达 2953 亿元。“要知道宠物消费中，医疗占比已经 17.6% 了。”

那么，在线宠物医疗未来会是一片新的蓝海吗？

谁能降低养宠费用谁就能赚钱？

“宠物在线看病的成果，最直观的就是费用降低了。”

李涛告诉懂懂笔记，尽管平台七月份才上线，但目前注册用户已经达到了三万，短短的三个月时间就有上千位用户在线联系兽医，给自家的宠物诊断病情。

目前根据平台的规定，入驻持证兽医暂不允许推荐宠物医院，一般诊断完成之后，都会给用户开药方让其自行购买。

以猫的中耳炎为例，到传统的宠物医院看病，一线城市挂号费用大约 100 元左右，二三线城市也要 80 元，而且看完病之后，用户必须在宠物医院购买治疗相关的药品。因此，给猫猫狗狗看一次病的费用少说要七、八百元。

“目前在我们平台上看病没有挂号费，即便是别的平台，收费也只是几十元而已。”李涛表示，宠物看完病之后，用户可以根据兽医开的方子，自行购买治疗用的滴耳剂、消炎膏，费用也只需要一两百元，因此可以减轻用户养宠物的负担。

他认为，对于三、四线城市养宠人士而言，宠物在线医疗的作用不只是减轻负担而已，和普同人在线医疗一样，宠物在线 “云诊断”还有利于平衡不同区域之间的宠物医疗资源，“三、四线宠物医院、兽医站少，而且治疗水平也很一般。”

据艾媒咨询发布的数据显示，2020 年中国养宠人群，主要分布在一、二线城市。其中，一线城市占比 30.4%，二线城市占比 39.6%，是宠物消费的主力。然而，三、四、五线城市占比也达到了 30%，养宠人群不断攀升。

三、目前的行业状态是：很多三、四线区域内的宠物医疗资源难以满足与日俱增的需求，借助网络，通过 “云诊断”的形式低线城市养宠人士也可以享受一、二线城市宠物医疗资源，简单的诊断、治疗都可以通过网络，在用户的协助之下完成。

在线咨询的用户中，有 90% 以上的宠物疾病，都可以由用户自行买药简单治疗，只有不到 10% 的重症要到线下宠物医疗机构面诊，甚至进行手术。在结束诊疗之后，用户还可以给服务评价，甚至保留维权的权利，倒逼平台和兽医的责任心。

“这样的方式，避免了小城市宠物的医院少，有资质的兽医坐地起价，用户花冤枉钱的问题。”李涛说，平台注册用户中有近一半在三、四线城市，还有 20% 用户在五线小县城，可见，小城市用户对于宠物 “云诊断”的需求并不小。

或许，宠物 “云诊断”的盈利方式，远不止诊疗费用分成、医院推荐佣金。

宠物医药电商利润空间更大

“现在行业内有几家在线宠物医疗机构，已经自建了药品电商平台。”

李涛告诉懂懂笔记，公司目前也在积极构建宠物药品供应链，尝试自建药品及宠物商品。他参考了在线医疗模式，互联网问诊平台关联药品电商平台，希望通过一站式诊断、购药，让用户足不出户便可治疗宠物的感冒、咳嗽、肠胃炎等简单疾病。

甚至部分宠物用处方药品，也可通过在线诊断，由医生开具处方，并在药品电商平台购买。

不过，随着政策、监管收紧，目前用户在网上购药仍算不上太方便。在购买部分处方药品时，会要求出具正规医疗机构、医生出具的处方签。

“目前宠物用药品在监管上不算严格，所以线上一站式购药，很容易就能实现。”在实践中，李涛发现尽管执证兽医给用户的宠物开具了药方，可还是有部分用户不知该购买什么品牌、什么规格的药品，希望兽医推荐比较好用的品牌。

这种需求之下，与其推荐，不如在宠物看病或出具诊断结果之后，跳转到自建药品电商平台，自动将兽医建议的药品添加到用户的购物车当中，只要用户付款，药品便可通过快递送达用户手中。

“毕竟可以在线诊断的都不是什么要命的病，药品早点儿到或晚点儿到关系不大。”谈及宠物用药品的利润空间，李涛有些含糊其辞、避而不谈。但可以明确的是，自建宠物用医药电商平台，收益远比在线诊断费、医院推荐佣金更可观。

据懂懂笔记得到的一份行业内部资料显示，一款用于猫鼻支、泌尿验证的阿莫西林，传统宠物医院的售价是 210 元 / 盒 / 100 片。而在宠物电商平台上，一盒售价仅为 90 元，但进价仍不到 15 元，利润空间可谓巨大。

“现在养宠物的人宁可节衣缩食，小病不吃药，也肯花大价钱给宠物买药治病。”一位业内人士透露，即便目前电商平台上宠物用药品价格普遍低于传统的宠物医院，但销售价格仍然虚高，正是看中了主人在宠物身上的不计成本。

李涛称目前之所以有部分创业者涉足宠物 “云诊断”、宠物用药品电商，源于监管宽松，即便发生医疗事故，机构所需负的责任也不及人的问题那么大，“所以在一些小城市，宠物店都敢做医疗、卖药品，何况与兽医合作的在线医疗平台、药品商城。”

显然，宠物 “云诊治”借鉴的是在线医疗 “治人”的模式，同时融合了药品电商、医美电商的套路，试图以新的概念撬动目前国内宠物千亿的消费市场，分食宠物店、宠物医院的蛋糕。

结束语

疫情发生后，公众逐渐认可在线医疗，一些创业者此时推出宠物在线 “云诊断”，也是顺势而为。但是，在监管缺失的行业环境下，宠物 “云诊断”是否也会否乱象丛生，甚至在资本的催生下 “野蛮生长”，则是所有参与者时刻要警醒的问题。