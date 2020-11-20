Twitter 推出两个新功能，但其实都不新了

据报道，从今天开始，Twitter 终于允许用户发布临时推文了。

Twitter 推出的新功能 “Fleets”，今年已经在多个市场进行了测试，它看起来很像 Snapchat 的 “故事（Stories）”功能。此外，Twitter 还在测试一项名为 audio spaces 的新音频功能，这个功能则与今年早些时候引发热议的音频应用 Clubhouse 非常相似，后者主打用户邀请。诸多新举措表明，著名社交巨头 Twitter 正在试图扩大用户们在其平台上的互动方式。

当然，Twitter 正在做的事情 Facebook 早就做过很多次了：模仿竞争对手成功产品的某些特征，以求立于不败之地。这些新功能的推出还表明，Twitter 和 Facebook 一样，对私人和基于群组的互动越来越感兴趣。上述两个新功能都表明，Twitter 希望吸引那些不愿意在公开平台上分享可以永久留存的信息的用户们。毕竟就活跃用户数量而言，Twitter 仍然比 Facebook、Instagram 或 TikTok 要小得多。

Twitter 产品负责人 Kayvon Beykpour 表示：“Twitter 上最典型的对话就是多人之间的简短交流，这一点也不奇怪，这也是非常强大的。但如果我们想要展开更广泛的对话，我们需要可以支持其他的形式，我们需要支持其他用例，帮助人们进行更加深思熟虑的辩论、开展更加深思熟虑的交流，而这是 280 个字符无法做到的。”

Twitter 新功能 Fleets 允许用户向他们的关注者发布 24 小时之后就会消失不见的内容，这种形式看起来真的很像 Facebook、Instagram 和 Snapchat 上的 “故事”功能。Fleets 的内容会出现在 Twitter 应用程序的顶部，也可以通过点击某人的账户头像来访问这些内容。

就和 Instagram 和 Snapchat 的 Stories 功能一样，Twitter 用户们也可以分享对其他推文、视频和照片的评论。Twitter 公司表示，最终，用户也可以将贴纸和直播等功能整合进去。值得注意的是，Twitter 目前还并没有建立一种方法可以阻止人们对 Fleets 上分享的内容进行截屏，或者在有人对你的临时推文进行截屏时提供通知。

重要的是，Fleets 的内容不能被转发或分享。此外，用户对于 Fleets 的回复是私人的，并将成为 Twitter 现有的直接信息系统的一部分。Twitter 决定这样的做的目的在于吸引那些不愿在应用上公开发帖的用户以这种半隐私的形式参与进来。Fleets 功能今天就在全球启动了，所以每一位 Twitter 用户，都可以使用这个新功能。

接下来我们聊聊 audio spaces，这是一个基于音频的对话工具。这个功能建立在 Twitter 今年早些时候推出的音频 tweets 功能之上，后者能允许人们发布长达 140 秒的语音录音。音频 tweets 功能一直持续到今年秋天，而且 Twitter 公司还将在 2021 年加入转录功能，这主要是因为此前有批评称聋人或重听人士无法使用该工具。

audio spaces 背后的想法是让 Twitter 的音频功能更具对话性。有了这项新功能，用户可以展开对话，同时允许其他人参与其中或收听语音。Twitter 公司将这一功能比喻为一场 “精心举办的晚宴”，并期望这款工具可以用于辩论等场景。确实，它看起来就很像一个俱乐部会所。

目前，audio spaces 功能还并不会对公众开放。Twitter 仍计划进行一些试验，和 Clubhouse 一样，Twitter 希望通过有限的邀请形式来推出这一功能。

Twitter 平台设计师玛雅 · 戈尔德 · 帕特森（Maya Gold Patterson）表示：“我们将向一个非常小的群体推出 audio spaces 功能的首次实验，这个群体包括一些在 Twitter 平台上受到语言虐待和伤害的人，一些女性和边缘群体。”

Twitter 公司重申，Twitter 上的所有内容，包括 Fleets 和 audio spaces 功能，都要遵守 Twitter 的规定。就像普通的推文一样，Fleets 也会受到 Twitter 各种标签的影响，包括那些虚假或误导性的内容标签。

虽然这些已经面世的新功能和即将推出的新功能试图让用户在 Twitter 平台上做一些新鲜的事情，但它们也会在内容审核方面带来新的挑战。例如，对于 audio spaces，Twitter 必须解决审核实时音频内容这一棘手的技术问题。Clubhouse 在为其平台创建和执行规则方面面临着一场艰苦的战斗，前不久，Clubhouse 上一场 300 人的谈话转变成了一次反犹太的集会，平台也因此受到了监管部门的审查。与此同时，Fleets 功能为错误信息的传播提供了新的途径，而更多直接信息的出现则意味着非公开内容对其他用户和内容管理者来说是不易访问的。

尽管如此，我们也不希望 Twitter 在短期内停止对新功能的实验和探索。Twitter 公司表示，它仍在研究大选期间的产品改进效果，并暗示可能会继续完善这些功能。此外，Twitter 也在探索促进私下道歉和宽恕的方法，以鼓励用户怀揣更多的同理心。就在上个月，Twitter 公司首席执行官杰克 · 多尔西（Jack Dorsey）暗示他有兴趣让用户选择自己的算法，这一举动可能会极大地改变我们目前所看到的 Twitter 平台。

所有这些举动都表明，Twitter 平台对局限于过去的做法不感兴趣。同时也在提醒人们，那些社交媒体巨头们仍然无视一切地 “剽窃”彼此的产品。