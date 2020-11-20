苏宁开启年内第二次调薪，平均涨幅 31%

11 月 20 日下午消息，近日，苏宁内部发文，称本年度第二次给员工大幅涨薪。苏宁方面透露，本次涨薪将分批次进行，从中基层年轻员工到部门负责人等核心骨干，均安排薪酬提升，平均涨幅 31%，个人最高涨幅 150%，个人月薪增长额最高 16000 元。同时，明确了年终奖的发放要求，“所有年终奖将在春节前完成分配”。

今年 8 月，苏宁已进行了一次大规模的员工股权兑现和调薪工作。其中，股权激励部分员工税后收益率达 30%，调薪部分个人薪酬最高涨幅超 50%。

苏宁控股集团董事长张近东在内部信中提到，继年中加薪后，集团再次启动了本年度的第二次加薪，这也将全面拉开年终整体的加薪工作，而第一批加薪对象主要是面向 1200 中基层的优秀年轻干部。他进一步解释称，半年内两次大力度加薪是基于对业务发展、人才建设以及未来准备的综合考虑。张近东将其总结为四点：一是集团业务发展持续向好、不断加速的体现；二是集团进一步加快年轻干部队伍梯队建设要求的贯彻；三是集团持续强化激励政策的一贯主张；四是集团三十周年对优秀员工回报的重要体现。他还透露，接下来将陆续覆盖到大区担当重要职位的 1200、社招人才等更广泛的干部，集团新的股权激励方案已完成前期准备工作，即将公布，公积金缴纳基数也将进一步提高。