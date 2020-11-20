广汽埃安正式宣布品牌独立，全新纯电 SUV 埃安 Y 发布

IT之家 11 月 20 日消息 在今日举办的广州国际汽车展览会，广汽集团总经理冯兴亚宣布 “广汽埃安”品牌将独立运营，全面打造高端科技品牌。随后，广汽埃安总经理古惠南正式宣布公司更名为 “广汽埃安新能源汽车有限公司”，新公司将定位为高端智能电动车品牌。与此同时，埃安家族第四款车型——“超定律智能纯电 SUV”埃安 Y 迎来全球首发。

本届车展，广汽埃安全球首发新车 “超定律智能纯电 SUV”——埃安 Y。官方表示，该车型特别针对追逐新潮、敢于创新的年轻人而设计，配色大胆。”天使之翼 “LED 前大灯极具个性，并且可以选择丰富的原厂定制方案，让用户自定义打造个性化的专属座驾，带来百变的新潮科幻颜值。

埃安 Y 采用独有的 GEP2.0 纯电专属平台，使这款轴距 2 米 75 的 A 级 SUV，内部却有超越 S 级的空间；同时，搭载了旗舰级别的 ADiGO 3.0 自动驾驶系统、全场景一键遥控泊车以及记忆泊车功能。新车支持 5G 联网传输，使埃安 Y 化身工作室、直播间、KTV，更可实现软件迭代进化。埃安 Y 的售价预计在 18 万以内。

IT之家获悉，广汽集团从 2011 年开始新能源汽车事业，2017 年成立了广汽新能源公司。经过 3 年高速发展，在 EV 和 ICV 领域创新了大量科技成果，构建了营销服务新生态，推出了全新的广汽埃安系列产品。