微信支付提现可以免费了，你需要多花钱换券

11 月 20 日，微信支付可以兑换提现免费券。即日起，用户使用微信支付后进入 “微信支付有优惠”小程序，就能领金币并兑换 “微信提现免费券”，当用户需要提现微信零钱时，可以凭券免收手续费，享受到更便捷、优惠的支付权益。

据悉，每周一零点起，用户单次微信支付金额在 10 元以上，即可进入 “微信支付有优惠”小程序领取金币，支付笔数越多，可领取的金币也越多。领取金币后，用户就能兑换 “微信提现免费券”，券分为 100 元和 1000 元额度，每张券 7 天可兑换一次，兑换后 30 天内可用。用户点击小程序中的 “我的好礼”，就能快速查询提现免费额度和券有效期。

“微信提现免费券”的使用方法也非常简单，当用户需要把微信零钱提现到银行卡时，券将自动抵扣手续费，无需额外操作，和往常提现流程一致。当提现金额较大时，用户还可以把多张 “微信提现免费券”叠加使用，灵活适应不同用户的提现需求。

微信支付团队此次推出的 “微信支付有优惠”小程序，集娱乐与实用为一体，通过趣味的玩法给用户带来实际的益处，让用户切身享受提现免费的权益。未来微信支付将推出更多玩法覆盖多类型使用场景，在衣食住行购各方面为用户打造智慧便捷的支付体验。