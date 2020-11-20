11 月 20 日下午消息，小米发布内部信称，杨柘因身体原因不再担任小米中国区首席营销官职务。

杨柘于今年 6 月加入小米，担任小米集团副总裁、中国区首席营销官（CMO），负责中国区市场营销战略制定、品牌建设等工作。他加入小米也被业界给予厚望，此前业界曾认为杨柘将帮助小米在高端市场上树立地位。

近两年小米对旗下手机产品进行梳理，2019 年小米将红米 Redmi 品牌独立，并任命卢伟冰为 Redmi 品牌总经理。小米创始人、董事长兼 CEO 雷军表示，红米 Redmi 独立后将继续致力于打造极致性价比、超高品质的国民手机，坚持 “感动人心、价格厚道”路线。而小米手机品牌则专注中高端和新零售。

2020 年 2 月，小米举办了品牌拆分后的第一场旗舰发布会，正式推出小米 10 系列手机，以强悍配置、3999 元起售价冲击高端市场。雷军表示，小米 10 已经摆脱了价格限制，不计成本追求极致，甚至将小米 10 当作小米再次创业的起点。但显然小米的高端之路才刚刚开始。

杨柘的加入，或许可以帮助小米在高端品牌的塑造上更进一步。

杨柘本人对于道统文化非常热爱，曾提出 “宛如生活”、“爵士人生”的产品理念，类似这样的包装也正是目前小米冲击高端市场所需要的。

在加入小米之前，杨柘曾担任魅族科技高级副总裁，TCL 通讯中国区总裁，不过职业巅峰还是曾担任华为消费者业务中国区 CMO，华为赫赫有名的 “爵士人生”标语就是出自他之手。可以说，正是他改变了华为 “理工男”的形象，并经过之后多年产品和市场的努力，将华为品牌逐渐带入高端。

更早之前，杨柘曾在诺华制药、摩托罗拉、苹果、利盟（Lexmark）、三星、RIM 等多家公司担任市场营销管理职位。