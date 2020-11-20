Spotify 的下一战事：把 3 亿音乐用户变成播客听众

据报道，瑞典流媒体音乐服务提供商 Spotify 想要占领播客（Podcast）市场，这一野心在过去两年的一系列高调收购和交易中，已经表现得很明显了，包括 Ringe、Gimlet、Joe Rogan，以及最近的 Megaphone 交易。

如今，它的下一个目标是：让 3 亿用户中的更多人开始收听播客。

近日，Spotify 旗下播客内容制作公司 Gimlet 内容主管莉迪亚 · 波尔格林（Lydia Polgreen）在接受采访时表示：“我们的目标是，让人们养成在 Spotify 上收听内容，而不只是音乐的习惯。”

当前，虽然播客的增长势头强劲，但它仍只占整体收听服务市场的一小部分。波尔格林称，调研机构 Edison Research 的最新研究表明，播客目前占美国音频消费的 6%，为历史新高。

为此，Gimlet 正在试验播客的 “混合媒体扩展”，比如 Vodcast（视频播客），利用 Spotify 强大的预测算法，在其推荐服务 Daily Drive 中向音乐听众提供简短的口头内容。

波尔格林说：“就像 Spotify 帮助人们发现最适合他们的音乐一样，新服务不仅知道你喜欢什么，还能预测你可能喜欢什么。我们正在进行许多家非常有趣的工作，试图解决语音音频的这个问题。”

事实上，新服务看起来很像传统的调频收音机。上个月，Gimlet 推出了一档早间节目 “The Get Up”，它将每日新闻和谈话与 Spotify 的个性化音乐推荐结合在一起。

在当前的新冠病毒疫情期间，当大部分潜在通勤者都呆在家里时，决定推出这样一档驾车时间的广播节目，似乎并不是一个很好的时机。但波尔格林表示，到目前为止，已有 50 万人收看了该节目。在经历了最初的下降之后，Gimlet 的听众人数又回到了疫情之前的水平。

波尔格林还表示，她对音频内容还有一些其他想法：每天播放一个短篇肥皂剧风格的小说播客，以及每周一次的预约收听纪录片节目。