让我们一起做一次 “云玩家”—— 记云游戏细体验

你玩过云游戏么？这种无需安装、对本地电脑配置要求不高、只要有个浏览器或启动器就能点开即玩的云游戏可是以后的大趋势。

想想看，以后你只需要一个能联网的迷你主机加上一台显示器就能畅玩各种游戏大作，真香！这不虎牙直播推出了 “虎牙云游戏”，咱就一起来体验一下它吧。

游戏库丰富 真能用浏览器玩游戏大作

进入虎牙云游戏官网，我们可以看到虎牙云游戏目前的云游戏库可比某讯丰富多了，在这里除了能玩一些普通游戏外，还能玩到 Steam 及腾讯的游戏大作。还可以看到虎牙云游戏除了支持 PC 游戏的云模式外，还支持手机游戏的云模式。

图 1 虎牙云游戏官网

我们先来体验一下 PC 游戏的云模式。虎牙云游戏采用了两种启动云游戏的方式，第一种是直接使用浏览器打开，还有一种是使用虎牙云游戏 PC 客户端打开方式。

用浏览器来 LOL 是怎样的体验

使用浏览器来玩虎牙云游戏是最方便的，此方法让用户可以无需安装任何软件就能畅玩游戏大作。玩家进入虎牙云游戏官网，找到想要玩的游戏进入详情页面点 “开始游戏”即可畅玩。

不过由于某些浏览器默认的快捷方式会跟游戏快捷键冲突以及导致无法输入账号密码信息，所以推荐使用 Chrome 浏览器进行畅玩。比如在某浏览器中输入账号信息时就会跟画面调整的快捷键冲突，导致无法输入文字。

图 2 点 “开始游戏”即可畅玩

除了普通游戏，虎牙云游戏还为玩家准备了一些腾讯及 Steam 的游戏大作，对于这两个需要登陆账号的云游戏，虎牙云游戏会在游戏开始前提示用户登陆对应账号。

图 3 可以云登陆 Steam

登陆账号后即可开始畅玩游戏了。小编试了一下 Steam 的《反恐精英全球攻势》，加载速度不错，游戏画面也还行，操作延时不大，基本可畅玩游戏。

图 4 《反恐精英全球攻势》云模式

再来一场 LOL，开始前先登陆腾讯账号，然后就可以畅玩了。一切都跟本地版的没啥区别。游戏体验不错，流畅度不错。无需下载就能玩，这节约本地存储空间的方法，小编甚是喜欢。

图 5 登陆账号

图 6 进入游戏界面

图 7 畅玩游戏（好久没玩，生疏了）

最后来体验一下一款 3A 游戏大作《古墓丽影崛起》，在虎牙云游戏中，它是可以免费试玩的。进入游戏后，可以看到游戏画面不错，小编将画质调整到超清后，画面依然流畅。小编特别不擅长玩这种动作游戏，这不，劳拉在这里已经挂了多次了，囧！

图 8 古墓丽影崛起

图 9 可怜的劳拉在小编的操作下摔了 N 次悬崖

在玩云游戏的时候，右侧会有个控制按钮，让用户可以选择游戏清晰度以及是否全屏游戏。

图 10 游戏控制按钮