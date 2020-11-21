AMD Zen3 实在太香，300 系老主板有办法兼容吗

AMD 在前不久发布了锐龙 5000 系列处理器，在 Zen3 架构和 7nm 工艺的加持下，性能效率都有着惊人的表现，DIY 玩家纷纷大喊 “真香”和 “AMD Yes”的六字真言。然而问题来了，根据 AMD 官方公布的消息，新一代 Zen3 处理器只兼容 400、500 系主板，B350、X370 等老 300 系主板，是得不到官方的兼容支持的。

Zen 3 处理器官方不兼容 300 系主板

这个消息，让某些老用户感到失望，毕竟从 Zen 到 Zen3，从 300 系到 500 系主板，其实 AMD 并没有更换 CPU / 主板的 AM4 物理接口。既然插槽没有变化，很多朋友都对 300 系主板能兼容 Zen3 处理器抱有期待。现在 AMD 官方并不对 300 系主板兼容 Zen3 提供支持，这主要是 BIOS 层面的问题，那么有没有什么其他途径可以实现兼容？第三方厂商会自行提供相应的兼容 BIOS 吗？今天就来谈谈这个问题。

300 系主板真的不能兼容 Zen3 处理器吗？

前面提到，其实 300 系主板的物理插槽是可以兼容 Zen3 处理器的，但是 BIOS 的局限让兼容遇到了阻碍。这在最初是一个猜想，而近日有玩家已经证实了这一点。

根据 Overclock 论坛上一名 ID 名为 “Brko”的玩家的说法，他已经确认有人使用一块技嘉的 X370 主板成功运行了 Zen3 处理器，除了没有 PCIe 4.0 之外，其他一切正常。这位 Brko 玩家还称，关于老主板已经过时的说法，是彻底错误的，再过些时日他还会放出 CPU-Z 截图认证等更有力的证据。

Overclock 论坛上玩家的爆料，可以通过修改 BIOS 实现兼容（查看原帖）

除此以外，国内论坛 “Chiphell”也有玩家证实了这点。Chiphell 论坛上 ID 名为 “chm123256”的玩家留言，称通过修改 BIOS，实现了 A320M 主板对 Zen3 处理器的兼容。要知道，AMD 官方甚至宣称 A320 主板不能兼容 Zen2 处理器，但现在通过更新修改 BIOS，还能实现对 Zen3 的兼容。

Chiphell 论坛上放出的屏摄，可见 A320 成功点亮了 Zen3（查看原贴）

可见，从技术上来看，300 系主板通过修改 BIOS 兼容 Zen3 处理器，是可行的。

300 系主板要如何才能兼容 Zen3？

简而言之，300 系的老主板兼容 Zen3 的关键，在于 BIOS。目前网上泄露出的兼容实例，都是未公开发行的，或者是玩家自行修改的 BIOS 实现的。大家手中的 300 系主板按理说是不能通过 AMD 更新 AGESA 来兼容 Zen3 的，但主板厂商会不会提供对应的 BIOS 更新？以笔者的观点，这取决于以下几点。

·BIOS ROM 的容量。300 系主板普遍只配备了 16M 容量的 ROM，如果 BIOS 增加对 Zen3 处理器的支持，ROM 的容量会捉襟见肘，可能不得不放弃一些旧处理器的支持。在 Zen2 发布时，就有这样的情况。如此一来，新增 Zen3 支持意味着会影响使用老处理器用户的体验，虽然用户也可以选择不升级，但厂商是否有必要做这个冒险之举？是值得商榷的。

之前微星某块 B450 主板新 BIOS 支持 Zen2 的同时，因为容量不得不放弃了一些老 CPU 的兼容

• 主板供电。和最新的 500 系主板相比，300 系主板的供电设计普遍偏弱，如果主板厂商评估 300 系主板不能支撑起 Zen3 的能耗，或者稳定性存疑，可能就没必要冒险开发新的兼容 BIOS 了。

• 同行态度。DIY 玩家普遍维权意识强，因此主板厂商之间的竞争也是非常激烈的。如果某一家主板厂推出了兼容 Zen3 的 BIOS，那么为了维持在 DIY 玩家之中的口碑，其他主板厂商也会不得不跟进。

• AMD 官方态度。当然，最重要的还是 AMD 的官方态度。曾经主板厂商也推出过让 300/400 系老主板支持 PCIe 4.0 的 BIOS，但在 AMD 的压力之下，不得不将此支持取消。AMD 是否会睁一只眼闭一只眼，坐视主板厂商推出 300 系主板兼容 Zen3 的 BIOS？还是会严防死守？我们拭目以待。

总结

总的来说，300 系主板兼容 Zen3 处理器，是存在可能的；但能不能最终通过比较官方的途径实现兼容，还得考虑很多因素，希望 300 系主板能够继续放光发热吧！