疫情蔓延打压美股，拼多多涨超 4%，小鹏汽车大涨 12%

北京时间 11 月 21 日消息，疫情蔓延形势不容乐观，令市场承压，美股收低。截至收盘，道指跌 219.75 点，跌幅为 0.75%，报收 29263.48 点；标普 500 指数跌 24.33 点，跌幅为 0.68%，报收 3557.54 点；纳指跌 49.74 点，跌幅为 0.42%，报收 11854.97 点。

美国主要科技巨头大多数下跌：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数上涨：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：驳斥做空报告欢聚集团动真格，未来 3 年额外向股东分红 2 亿美元

欢聚集团昨晩宣布，为了进一步证明公司雄厚的现金储备和持续生成现金流的能力，除公司董事会于 2020 年 8 月批准的季度分红政策外，公司董事会又批准一项未来三年的季度分红政策。根据这一政策，欢聚集团将向股东支付总额约为 2 亿美元的现金股息，每个财季约 1667 万美元。欢聚集团将于 2020 年 12 月 20 日向股东支付每股 0.2 美元（每股普通股 0.01 美元）的额外股息，登记日为 2020 年 12 月 11 日。依据该政策，欢聚集团董事会可以根据公司的盈利状况、现金流量、财务状况及其他相关要素，保留有关决定在任何特定季度进行股息分配的酌情权。根据这项新的季度股息政策支付的股息，加上 2020 年 11 月 16 日宣布的季度现金股息，欢聚集团董事会把 2020 年第三季度的现金股息总额确定为每股美国存托股 0.51 美元（每股普通股 0.0255 美元）。今天常规交易中，欢聚集团股价下跌 0.89 美元，跌幅为 1.03%，报收于 85.22 美元。

图 8：两大利好加持，小鹏汽车今天大涨 12%

今天常规交易中，小鹏汽车股价上涨 5.78 美元，涨幅为 12.01%，报收于 53.89 美元，盘中一度摸高 56.77 美元。小鹏汽车股价大涨可能与它上午发布的两份声明有关。在第一份声明中，小鹏汽车公布了 “新一代自动驾驶架构”，集自动驾驶软件、激光雷达于一体，新增添的硬件提高了汽车在行驶过程中的目标探测能力。小鹏汽车称，它是为量产型号汽车配备激光雷达的首家汽车厂商。此外，小鹏汽车还公布了限量版 P7 Wing，低配型号采用后轮驱动设计，补贴后零售价为 36.69 万元；四轮驱动型号零售价为 40.9 万元。如果不考虑政府的 3500 美元新能源汽车补贴，两款型号汽车的零售价分别为 59400 美元和 65800 美元。小鹏汽车对 P7 Wing 的定位是旗舰车型。与特斯拉的 Model S 相比，顶配 P7 Wing 的零售价仅比低配 Model S 低约 5%。乍一看两者的差价似乎并不大，在吸引消费者购买方面小鹏汽车优势没有那么明显。但是，顶配版 Model S 价格接近 11.15 万美元，比四轮驱动型号 P7 Wing 高出约 70%，如此大的价格差足以使相当多消费者倾向于购买 P7 Wing。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

图 10：与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 11：下跌的其他国外科技股

图 12：高盛称共同基金将买进 80 亿美元特斯拉股票

高盛分析师当地时间星期五发表投资报告称，特斯拉将于 12 月 21 日成为标普 500 指数成分股，可能会促使活跃的共同基金买进价值 80 亿美元的其股票。报告称，“截至 2020 年 9 月 30 日，在我们追踪的 189 家共同基金中，管理着约 5000 亿美元资产的 157 家基金没有持有特斯拉股票。”假设这些投资基金按指数权重持有特斯拉股票，它们需要买进价值 80 亿美元的特斯拉股票，相当于特斯拉市值的约 2%。今天盘前交易中，特斯拉股价下跌 0.5%；常规交易中，特斯拉股价下跌 9.66 美元，跌幅为 1.93%，报收于 489.61 美元。本周特斯拉股价累计上涨约 20%。特斯拉是今年以来表现最好的美国大盘股，累计上涨约 500%，主要原因是投资者相信，电动汽车将是汽车行业的未来。股价大涨也使部分长期看空特斯拉的投资者回心转意，本周，摩根士丹利逾 3 年来首次给予特斯拉股票 “增持”评级，并预测它即将引领汽车行业 “意义深远的模式变革”：由销售汽车向通过高利润率的软件和服务转型。

图 13：英伟达长期增长前景看好 明年股价将再上涨 27%

美国银行分析师发表投资报告称，英伟达 2020 年领先业界的增长，将推动其股价明年继续上涨。美国银行称，抛售英伟达股票的投资者没有意识到其长期增长趋势。英伟达营收 37% 的增幅超过业界同行，息税前利润 4% 的增幅位居行业前二位。虽然星期三发布了营收、利润双双超过分析师预期的第三季度财报，但由于预期第四季度数据中心业务营收增速会下降，星期四英伟达股价出现下跌。今天常规交易中，英伟达股价下跌 14.1 美元，跌幅为 2.62%，报收于 523.51 美元。美国银行将英伟达目标股价由 650 美元上调至 665 美元，这意味着与今天收盘价相比，英伟达未来一年还有 27% 的上涨空间。美国银行对英伟达股票评级为 “买进”。美国银行称，英伟达 2020 年的出色表现将延续到 2021 年。英伟达产品需求依旧强劲，其中包括游戏、人工智能、云计算。由于将获得更高的市场份额，明年英伟达利润将增长 2%。到 2025 年，英伟达每股收益将在今年的水平上翻一番。