1.2 万亿晶体管：全球最大 AI 芯片超越 GPU 1 万倍

本周，Cerebras Systems 证实其 CS-1 计算系统已达到新的性能里程碑，其速度远远超过现有 CPU 和 GPU 所能达到的速度。

CS-1 基于 Cerebras 的 WSE 处理器（世界上最大的计算机芯片），现在可以称其是最快的 AI 计算机。Cerebras 的 WSE 拥有 1.2 万亿个晶体管，40 万个核心，面积为 46225 平方毫米，片上内存 18G。

根据 Cerebras 和美国能源部国家能源技术实验室（NETL）的数据，CS-1 比领先的 GPU 竞争对手快 10,000 倍，比在最新一期 TOP500 超算排名中排名第 82 位的 Joule 超级计算机快 200 倍。

“我们非常自豪与 NETL 合作，并在科学计算的一项基本工作上取得了非凡成果。” Cerebras Systems 的联合创始人兼首席执行官 Andrew Feldman 解释说，

“这项工作为科学计算性能的突破打开了大门。CS-1 及 WSE 克服了传统无法实现高性能、实时性以及拓展性的障碍。这是因为，晶圆级集成拥有了巨大的内存和通信加速，远远超出了独立单芯片处理器（无论是 CPU 还是 GPU）所能提供的能力。”

交付新的 CS-1 有大量工作，涉及稀疏、结构化的线性方程组，这个系统可以用于许多实际场景进行建模，包括流体动力学和能源效率。

尽管 CS-1 的数据令人印象深刻，但使用这个芯片可以运行哪些应用仍然存在疑问，高速计算机建模似乎是可行的，而超级计算和人工智能未来的潜在交汇点也令人兴奋。

此前报道，台积电已与 Cerebras Systems 达成合作，InFO（集成式扇出封装技术）衍生的工艺开始量产意味着台积电可能在两年内开始商业化生产专用于超级计算机的 AI 芯片。

这款从去年推出就备受瞩目的超级 AI 芯片若进入商业化，机器学习或将迈入新台阶。