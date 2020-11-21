Chrome for M1 Mac 的运行速度比 Rosetta 2 版本快 80％

IT之家11月21日消息 谷歌本周早些时候发布了专门为苹果 M1 Mac 设计的 Chrome 版本。

因此，那些拥有新的 MacBook Air、MacBook Pro 或 Mac mini 的用户可以获得专属优化版本的 Chrome。经过测试，该版本的运行速度比 x86 版本通过 Rosetta 2 运行要快 66% 到 81%。

在发布 M1 版本的 Chrome 之后，Ars Technica 使用 Speedometer 2.0、JetStream2 和 Motion Mark 1.1 进行了一系列基准测试，在所有情况下，M1 版本的 Chrome 都比 x86 转置版本快得多。

在 Speedometer 2.0 测试中，M1 Chrome 得分为 210，而标准 Chrome 得分为 116，而在 Jetstream 2 测试中，M1 Chrome 得分为 156.9，标准 Chrome 得分为 93.1。在 Motion Mark 1.1 测试中，M1 Chrome 得分为 726.4，而标准 Chrome 得分为 435.7。

在所有的测试中，Chrome 的原生 M1 版本比运行 Rosetta 2 的版本的性能好 66% 到 81%。当然，由苹果设计的 Safari 才是所有浏览器中原生速度最快的，它在所有测试中都名列前茅。

根据 Ars Technica 的说法，Speedometer 测试可以更好地模拟现实生活中的使用情况，这也是这两个浏览器版本最大的优势所在。Jetstream 2 很好地模拟了网络应用程序，如电子表格，而 MotionMark 1.1 仅测试了复杂的图形动画性能。

IT之家了解到，谷歌周二开始推出新版本的 Chrome 87 浏览器，宣称 “Chrome 浏览器性能多年来最大的提升”，该公司关于新版本的博客没有提到任何关于为苹果基于 Arm 的 Mac 优化的版本，用户目前可于官网下载。