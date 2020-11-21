一路冲到 6999 的小米手机，正在解开雷军最大的心结

2020 年，雷军迎来小米创业第十年。



十年间，小米在整个移动互联网的变革中，成长为世界知名的智能手机企业——在最新一季度智能手机出货量排名中，小米超过苹果，成为世界第三。

尽管如此，雷军还是有一个最大的心结：小米手机的高端化。

11 月 18 日，在 2020 亚布力论坛上，雷军谈到了外界对小米的三个误解，其中最先提到的就是小米产品尤其是小米手机的高端化问题。他说：

大家理解的高端手机是什么？是卖得贵吗？我不知道。但是，我想小米产品只有在贵的产品中立住，大家才能真正认可我们为国货做出的努力。

小米数字系列：从 1999 元，到 6999 元

实际上，2020 年正是小米冲击高端市场的开局之年。

今年年初，在 “小米十周年的梦幻之作” 小米 10 系列的发布会上，雷军宣布小米手机正式冲击高端市场。

而小米 10 系列也成为小米冲击高端市场的第一款作品。

从产品上来看，在高通 865 的标配之外，小米 10 系列还都拥有 1.08 亿像素后置摄像头，90Hz 刷新率、WIFI 6、LPDDR5、大电池、NFC、红外遥控等功能也没有缺席。

值得一提的是，在相机技术的升级之下，小米 10 Pro 获得了当时 DXO Mark 总分排名第一的成绩，而且拍照和视频两个项目都是第一名，超越了此前的第一名华为 Mate 30 Pro 5G 版——不仅如此，小米 10 Pro 也获得了 DXOMark 音频第一名的成绩。

一句话：小米 10 和小米 10 Pro 无疑都是几乎没有短板的水桶机。

在那场发布会上，雷军还表示，为了小米 10 系列，小米在去年投入了 10 亿元做研发，在相机、屏幕、充电等进行了大幅度的投入，目的是为了打破价格的束缚，不惜代价追求极致的用户体验，打造米粉心中的梦幻之作，其最终目标就是为了冲击高端市场。

当然，小米 10 系列的高端化野心也体现在价格上——3999 元起，最高是 5999 元。

本来以为这个价格会让用户有所犹豫，结果后来在其他 Android 旗舰手机的衬托下，小米 10 系列反而更具性价比——于是小米 10 系列不出意外地成为市面上广受追捧的水桶机。

其中在 4 月 21 日，卢伟冰宣布，小米 10 系列早就卖出了 100 万台。

此后，小米又推出了定位中端、价格更低的小米 10 青春版。但更加值得关注的是 8 月份推出的小米 10 至尊纪念版，它采用了 120Hz 刷新率、120 倍变焦和 120W 极速秒充，在设计上也是颇有质感——值得一提的是，在拍照方面，它超越华为 P40 Pro，再次登上 DOXMark 榜单第一名。

在最终售价上，小米 10 至尊纪念版定价 5299 元起，最高 6999 元。

如今来看，2020 年，在整个 Android 高端市场竞争激烈的情况下，小米 10 系列凭借自身的强大产品实力和价格定位，不仅在高端市场初步站稳脚跟，也成功实现了小米数字系列的价格上探。

从初代小米的 1999 元到如今的最高 6999 元，小米用了 10 年。

小米手机冲击高端的面子和里子

小米 10 系列无疑是小米在冲击高端道路上的扛鼎之作，它为小米手机品牌高端化挣足了面子。

但是，任何事物走向强大，除了面子，还更需要里子。

对于小米来说，小米 10 系列冲击高端的背后，当然离不开它的技术投入。

这首先体现在相机上——从 2018 年 5 月的小米成立相机部到现在，小米的相机团队工程师已经快速增加到 850 人（不含 350 名 AI 工程师），并且在北京、东京、巴黎、圣地亚哥等九个地方设立研发中心，并邀请 40 位全球行业泰斗加盟。

正是这样的人才投入，才让小米 10 Pro 和小米 10 至尊纪念版两次登顶 DXOMark 榜单，一共霸榜 125 天。

值得一提的是，除了相机，小米在充电方面的努力也取得成果。比如说，小米 10 至尊纪念版的 120W 有线快充，采用全新的 4：2 大功率充电架构，同时构建双电荷泵并联架构，在快充的同时降低发热——有力增加了它的产品亮点。

当然，除了技术投入，小米今年在手机产品线上采用了全新策略。

其中，对于小米品牌，小米选择坚持深耕小米 10 系列，尽管推出了四款机型，但都集中在小米数字系列这个产品线中，从而避免了以往小米品牌下机海战术造成的定位混淆。

实际上，这是一个相当高明的策略，在 "物以稀为贵" 的思维模式下，小米 10 系列与小米手机品牌牢牢绑定，并在一定程度上拉升了小米品牌的高端属性。

当然，在小米品牌之外，Redmi 品牌承担了扩展销量的大任。其中在 2020 年上半年，Redmi 正式确立了四个智能手机产品线，分别是 K（旗舰定位）、X（新锐科技）、Note（重在影像）、数字（高品质入门级）等四个系列，覆盖了入门级到 3000 元旗舰级别。

从结果来看，Redmi 品牌在上半年表现出色。根据 Omdia 公布的手机出货量机型排名，Redmi Note 8 和 Redmi Note 8 Pro 分别位于第三和第四，Redmi 8A 和 Redmi 8 分别位于第八和第九——是的，Redmi 共有四款机型上榜。

可以看到，2020 年，在 Redmi 品牌持续走量的同时，也为小米品牌卸下了走量的重担。

小米手机的高端化之路，刚刚开始

如今的小米手机，在产品线上已经形成基本格局；正如小米手机部总裁曾学忠所言：

未来小米将继续坚持双品牌战略，小米品牌包含 MIX 系列，数字系列，青春版；Redmi 品牌包含 K 系列，X 系列，Note 系列，数字系列。

需要注意的是，在现有的产品格局下，小米品牌实际上仅仅剩下数字系列（青春版更像是是数字系列的向下衍生）和 MIX 系列——从目前的情况来看，去年推出的主打影像的小米 CC9 系列，已经被放弃。

这并不令人感到意外。

毕竟，小米手机要走向高端，必然要树立整个小米品牌的高端化属性——定位准确、目标明晰的产品化精简策略，也是非常有必要的。

当然，尽管小米在 2020 年的表现扎眼，但根据 IDC 发布的中国智能手机 600 美元以上市场数据，上半年小米的高端手机出货量占比为 4%，排名第三，与前两名华为（占 44.1%）和苹果（占 44%）的差距还很大。

由此可见，在走向高端化的这条道路上，小米还有很长的路要走。

无论如何，对于小米来说，2020 年是一个重要的转折之年。

一方面，小米手机正式冲击高端的战略已经确立，并且凭借小米 10 系列，实现了初战告捷；另一方面，在 Redmi 走向独立之后，正式确立了四大产品线，并且部分机型排在全球智能手机市场的前几名，有力地维持了小米的庞大体量。

当然，不仅仅是小米，对于整个中国智能手机行业来说，2020 年都是一个特殊的年份。

这一年，在新冠肺炎疫情和中美关系震荡的多重大背景下，整个智能手机行业也在经历着新一轮重新洗牌的过程，充满着挑战，也潜藏着机遇。

如何在挑战中抓住机遇，将成为小米手机在冲击高端道路上的最大课题。