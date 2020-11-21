微软承认 20H2 更新导致 “Alt+Tab ”功能损坏，但修复预计不会来的太快

IT之家11月21日消息 众所周知，Windows 10 2020 年 10 月更新只是一个类似 service pack 的升级，但引入了两个新特性——主题感知的开始菜单和新的 Alt+Tab 体验。

IT之家了解到，Alt+Tab 是一个流行的多任务功能键盘快捷方式，自 Windows 2.0 以来就存在于 Windows 中，而它最近一次更新是在 20H2 版本中，增加了一个新特性。

Windows 10 20H2 修改了与 Microsoft Edge 相关的 Alt-Tab 工作方式，允许浏览器选项卡在 Alt+Tab 屏幕上作为一个单独的应用程序窗口显示。因此用户可通过 Alt+Tab 让你在打开的窗口之间切换。

微软也表示，随着 Windows 10 2020 年 10 月的升级，通过在 Alt+Tab 界面中加入微软 Edge 界面，有效提高了多任务处理的体验。

然而，据外媒 WindowsLatest 报道，一些用户在应用了 Windows 10 2020 年 10 月更新后，Alt+Tab 功能开始出现问题。

根据大量用户报告和外媒的测试，此次更新中的一个 bug 可能会导致 Alt+Tab 顺序意外改变，当你在应用程序之间切换时到某一个窗口时，它会打开另一个错误的窗口。

当然，一些用户在反馈中心确认了这个问题，微软也已经意识到了这个现象。

“Alt-Tab 的表现开始变得非常矛盾。例如，如果我使用 Alt-Tab 在 A 和 B 之间快速切换，十有八九是没问题的。然后在第十次使用 Alt-Tab 时，它会随机切换到我好久没打开的 C 窗口”。

微软在一个反馈中心的帖子中表示他们正在调查这些报告，并表示他们已经在预览版更新中修复了这个问题。

换句话说，微软虽然可能会解决 Alt-Tab 的问题，但新版本大概率不会在今年发布了，因为微软已经决定减少年底的更新。