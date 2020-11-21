华擎太极 X570 主板现已支持 1.8V 的 DDR4 电压，相比常规电压高出 50%

IT之家11月21日消息 华擎为 X570 太极系列主板发布了更新，新增 1.8V 以上的内存工作电压的支持。这比常规的 DDR4 电压提高了 50%（1.2V~1.35V）。这一特性为压榨内存性能的超频狂人提供了更高的自由度。

IT之家了解到，AMD 建议 Ryzen 3000 系列 使用 DDR4-3800 内存模块，而 Ryzen 5000 系列则推荐使用 DDR4-4000 模块。

但这世界上总有人想挑战极限，因此也就不可避免地会有人尝试各种可能的组合或试图创造超频记录。

因此，华擎方面为太极系列主板通过 UEFI beta 更新提供了近似极端的 DDR4 内存超频能力，在这个基础上 VVDD / VDDQ 电压可超过 1.8V。

在此之前，芝奇（G.Skill）最好的内存支持 1.5V 的工作电压 (很大程度上是因为英特尔 XMP 2.0 没有超过 1.5V); 然而，威刚最近发布的的 XPG 可提供 1.6V 和 DDR4-5300 的规格。

但无论如何，目前市面上仍没有 1.8V 的内存。甚至到目前为止，还没有任何一家推出 1.6V 以上设计的 DDR4 内存。虽然华擎保证它的主板可以处理超过 1.8V 的电压，但能有多少内存能够做到这一点仍有待观察。