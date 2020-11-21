知情人士称原小米集团副总裁杨柘卸任或因工作未获雷军认可

11 月 21 日消息，据《晚点 LatePost》报道，小米市场营销体系管理层发生一起重大人事变动。加入小米不足 6 个月的前魅族高管杨柘将卸任小米集团副总裁、中国区首席营销官（CMO），转为中国区营销顾问。小米还没有安排人手接替杨柘空缺出来的职位。一位知情人士告诉《晚点 LatePost》，主要原因或是杨柘工作未获雷军的认可。

对此，小米向搜狐科技回应，集团副总裁、中国区首席营销官（CMO）杨柘因个人健康原因辞去前述管理职务，转任中国区营销顾问，为品牌营销工作继续提供有价值的帮助。

有小米内部人士向搜狐科技透露，雷军一般给新人就半年时间的考验期，过不去就走人，可能杨柘确实在过去的 5 个多月没有获得雷军的认可。

该人士称，杨柘风格是高举高打，花钱比较多 ，小米奉行不花钱也办事；杨柘有深厚文化功底、博览群书，但和小米年轻化的互联网风格不是很 match。

据了解，杨柘曾经分别在苹果、三星、华为、TCL 通讯等多家知名中外公司担任市场营销高级管理职位，擅长高端品牌营销，三星 “心系天下”、 华为 “爵士人生”“君子如兰”等广告标语均出自其手。今年 6 月，杨柘加入小米任中国区首席营销官。