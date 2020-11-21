谷歌 Pixel 2 系列停止系统更新，“亲儿子”三年支持终止

IT之家 11 月 21 日消息 跟据外媒 AndroidAuthority 报道，谷歌于 2017 年发布的 Pixel 2、Pixel 2 XL 两款手机，即将停止系统更新，目前的最新版本为安卓 11。

谷歌 Pixel 2 系列搭载骁龙 835 处理器，内存为 4GB，128GB ROM 存储空间。Pixel 2 由 HTC 代工，采用 5 英寸 AMOLED 屏幕；Pixel 2 XL 由 LG 代工，采用 2K 分辨率 OLED 屏幕。

谷歌官方表示将在今年 12 月推送 Pixel 2 系列最后的系统更新；在此之后，手机将不会收到安全更新以及安卓系统的升级。虽然手机失去官方支持后，看似被 “抛弃”，不过一款发布三年的手机，仍然能够享受到最新的安卓 11 版本，这待遇在手机届也算得上 “宠爱”了。

维护旧版本手机的更新升级，需要厂商付出较高的人力成本。截止到目前，小米的最新系统 MIUI 12，和华为的系统 EMUI 11，近期内针对数十款旧手机都做了适配支持。据了解，同为 2017 年发布的 “钉子户”小米 6，也在 MIUI 12 的升级列表中，仍有机会升级到最新的 MIUI 12。

IT之家了解到，除了官方提供的系统更新，LineageOS 等一些第三方机构也在对数年前的手机提供支持，让一部分留恋旧款手机的老用户，以及部分极客用户也能够享受到安卓最新版本的特征，以及安全修复更新。

LineageOS 官网显示，Pixel 2、Pixel 2 XL 两款手机依旧在最新的更新队列中。